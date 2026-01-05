Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Bolsas europeias em alta depois de ataque dos EUA contra a Venezuela

05 jan, 2026 - 11:30 • Lusa

A bolsa de Lisboa invertia a tendência de abertura e negociava em baixa.

A+ / A-

As principais bolsas europeias abriram com ganhos moderados, que se acentuaram posteriormente e se aproximaram de 1% em alguns casos, depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do Presidente Nicolás Maduro.

Cerca das 09h10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,50% para 599,14 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,19%, 0,51% e 1,12%, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,51% e 0,52%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência de abertura e negociava em baixa, com o principal índice, PSI, a recuar 0,99% para 8.317,11 pontos, contra um novo máximo desde janeiro de 2010, de 8.484,01 pontos, em 05 de novembro.

Durante a sessão serão divulgadas estatísticas de confiança dos consumidores europeus e os investidores estarão atentos aos dados de atividade da indústria transformadora (ISM) nos Estados Unidos.

Na Ásia, as principais bolsas haviam subido: Seul, 3,43%, Tóquio, 2,1%, depois do aumento da atividade da indústria transformadora no Japão em dezembro e a saída do terreno negativo, enquanto Xangai avançou 1,38% após a queda ligeira do desempenho do setor de serviços chinês em dezembro, e Hong Kong, 0,03%.

Na sexta-feira, o Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a descer para 23.235,63 pontos, contra o novo máximo de sempre, de 23.958,47 pontos, verificado em 29 de outubro.

O Dow Jones terminou a avançar, para 48.382,39 pontos, contra o novo máximo desde que foi criado em 1896, de 48.731,16 pontos, verificado em 24 de dezembro.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em março, está a recuar, para 59,81 dólares, contra 60,75 dólares na sessão anterior.

O preço do ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje em baixa, com a onça a ser negociada a 4.127,29 dólares, contra 4.332,29 dólares na sexta-feira e o atual máximo de sempre, de 4.533,21 dólares, verificado em 26 de dezembro de 2025.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 05 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer