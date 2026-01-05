Bolsas europeias em alta depois de ataque dos EUA contra a Venezuela

As principais bolsas europeias abriram com ganhos moderados, que se acentuaram posteriormente e se aproximaram de 1% em alguns casos, depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do Presidente Nicolás Maduro.

Cerca das 09h10 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a avançar 0,50% para 599,14 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,19%, 0,51% e 1,12%, enquanto as de Madrid e Milão se valorizavam 0,51% e 0,52%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa invertia a tendência de abertura e negociava em baixa, com o principal índice, PSI, a recuar 0,99% para 8.317,11 pontos, contra um novo máximo desde janeiro de 2010, de 8.484,01 pontos, em 05 de novembro.

Durante a sessão serão divulgadas estatísticas de confiança dos consumidores europeus e os investidores estarão atentos aos dados de atividade da indústria transformadora (ISM) nos Estados Unidos.

Na Ásia, as principais bolsas haviam subido: Seul, 3,43%, Tóquio, 2,1%, depois do aumento da atividade da indústria transformadora no Japão em dezembro e a saída do terreno negativo, enquanto Xangai avançou 1,38% após a queda ligeira do desempenho do setor de serviços chinês em dezembro, e Hong Kong, 0,03%.

Na sexta-feira, o Nasdaq, índice de cotadas de alta tecnologia, fechou a descer para 23.235,63 pontos, contra o novo máximo de sempre, de 23.958,47 pontos, verificado em 29 de outubro.

O Dow Jones terminou a avançar, para 48.382,39 pontos, contra o novo máximo desde que foi criado em 1896, de 48.731,16 pontos, verificado em 24 de dezembro.

O Brent, o petróleo bruto de referência na Europa, para entrega em março, está a recuar, para 59,81 dólares, contra 60,75 dólares na sessão anterior.

O preço do ouro, historicamente considerado um ativo de refúgio em tempos de incerteza, estava hoje em baixa, com a onça a ser negociada a 4.127,29 dólares, contra 4.332,29 dólares na sexta-feira e o atual máximo de sempre, de 4.533,21 dólares, verificado em 26 de dezembro de 2025.