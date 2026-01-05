Ouvir
União Europeia

Comissão Europeia dá mais um ano à TAP e à SATA para concluir privatização de ativos

05 jan, 2026

O Governo lançou o processo de reprivatização da TAP em julho do ano passado e agora vê Bruxelas a dar mais um ano para concluir a venda de ativos da empresa de aviação.

A Comissão Europeia prorrogou, até ao final deste ano, os prazos para que as companhias aéreas SATA e TAP concluam a alienação de ativos. Esta era a condição para o auxílio à reestruturação concedido pelo governo português.

O Governo português relançou no ano passado a privatização da TAP, que estava atrasada há muito tempo.

O Estado afirmou que pretendia vender uma participação de 49,9% em um ano e que, posteriormente, poderia considerar a venda de mais capital da empresa.

Tribunal manda apurar as causas da insolvência da ex-TAP SGPS

Tribunal manda apurar as causas da insolvência da ex-TAP SGPS

Despacho pretende saber se a falência se deveu a f(...)

Em julho do ano passado, o Conselho de Ministros aprovou o decreto-lei que inicia o processo de reprivatização da TAP.

Em relação à SATA, o objetivo é que a companhia deixe de ter a participação maioritária da Azores Airlines, e que venda a sua unidade de negócios dos serviços de terra.

No final do ano passado, o governo regional dos Açores ter anunciado que, “no contexto das reuniões regulares […] com a Comissão Europeia”, foi solicitada a “prorrogação, até 31 de dezembro de 2026, da decisão relativa à reestruturação do grupo SATA, tendo em conta a resposta do mercado e complexidade do processo”.

Presidente da SATA demite-se. Diretor financeiro é o substituto

Presidente da SATA demite-se. Diretor financeiro é o substituto

O pedido de demissão surgiu por "razões profission(...)

