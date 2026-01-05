Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Governo prevê excedente "ligeiramente acima" dos 0,3% em 2025

05 jan, 2026 - 23:16 • Alexandre Abrantes Neves

Ministro das Finanças exorta “todos” a “vender o caso de sucesso que Portugal é”.

A+ / A-

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, prevê que o excedente orçamental em 2025 fique "ligeiramente acima” dos 0,3% previstos inicialmente pelo Governo.

Os números foram adiantados esta segunda-feira por Joaquim Miranda Sarmento, na abertura do seminário diplomático, em Lisboa, onde apontou o controlo da despesa como o principal motivo para o bom desempenho das contas públicas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Fecharemos provavelmente com um excedente acima de 0,3%, com uma política de valorização das carreiras, mais investimento público e também de redução de impostos. Estamos ainda assim com um controlo da despesa maior do que aquele que existia no ano de 2024”, declarou o ministro das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento prevê um excedente orçamental acima de 0,3% para 2025, uma leitura mais otimista do que Bruxelas e do que o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 06 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outras regiões

EUA atacam Venezuela. Explosões em Caracas e três outr(...)

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas terão morrido

Incêndio na estância de esqui. Cerca de 40 pessoas ter(...)

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer