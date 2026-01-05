Governo prevê excedente "ligeiramente acima" dos 0,3% em 2025

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, prevê que o excedente orçamental em 2025 fique "ligeiramente acima” dos 0,3% previstos inicialmente pelo Governo.

Os números foram adiantados esta segunda-feira por Joaquim Miranda Sarmento, na abertura do seminário diplomático, em Lisboa, onde apontou o controlo da despesa como o principal motivo para o bom desempenho das contas públicas.

“Fecharemos provavelmente com um excedente acima de 0,3%, com uma política de valorização das carreiras, mais investimento público e também de redução de impostos. Estamos ainda assim com um controlo da despesa maior do que aquele que existia no ano de 2024”, declarou o ministro das Finanças.

Joaquim Miranda Sarmento prevê um excedente orçamental acima de 0,3% para 2025, uma leitura mais otimista do que Bruxelas e do que o Fundo Monetário Internacional (FMI).