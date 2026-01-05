Juros da dívida de Portugal caem a dois, a cinco e a 10 anos

05 jan, 2026 - 12:20 • Lusa
Os juros da dívida portuguesa desciam esta segunda-feira a dois, a cinco e a 10 anos em relação a sexta-feira, alinhados com os de Espanha, Grécia e Itália.
Às 08h35 em Lisboa, os juros a 10 anos baixavam para 3,174%, contra 3,198% na sexta-feira.
Os juros a cinco anos também recuavam, para 2,507%, contra 2,517%.
No mesmo sentido, os juros a dois anos caíam para 2,076%, contra 2,078% na sessão anterior.
Os juros da Irlanda subiam a dois anos e desciam a cinco e a 10 anos.
Os juros da obrigação a 10 anos da Alemanha, considerada a mais segura da Europa, também cediam, para 2,888%, contra 2,899% na sexta-feira.