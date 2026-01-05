Preços dos combustíveis: gasolina desce, gasóleo mantém-se

A semana deverá arrancar com uma redução de meio cêntimo por litro na gasolina simples 95, enquanto o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — não deverá sofrer qualquer alteração.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo deverá manter-se nos 1,533 euros por litro, ao passo que o preço médio da gasolina simples 95 deverá descer para 1,656 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incorporam também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar de posto para posto, dependendo da marca, da localização e da política comercial de cada operador.

De acordo com a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava na sexta-feira 1,533 euros, enquanto o da gasolina se situava nos 1,661 euros.