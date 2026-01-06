Ouvir
Água na cidade do Porto vai ficar 2,8% mais cara em 2026

06 jan, 2026 - 13:22 • Lusa

Desta percentagem, 1,8% corresponde à taxa de inflação prevista para 2026 e 1% a "necessidades de investimento associadas às atividades da empresa".

A+ / A-

O executivo municipal da Câmara do Porto ratificou a atualização da tarifa da água para o ano de 2026, que representa um aumento de 2,8% no preço.

A vice-presidente Catarina Araújo explicou aos vereadores que a proposta é de "ratificar" e não de aprovar a tarifa para o ano de 2026 porque esta resulta do que já estava previsto no "Contrato de Gestão Delegada" da Águas e Energia do Porto, para o quinquénio 2024-2028, assinado pelo município e pela empresa municipal em dezembro de 2024.

A vereadora, que detém o pelouro do Ambiente e Sustentabilidade, especificou tratar-se de uma atualização de 2,8%, em que 1,8% corresponde à taxa de inflação prevista para 2026 e 1% a "necessidades de investimento associadas às atividades da empresa".

"A análise das tarifas em vigor permite-nos dizer que o Porto é a cidade da Área Metropolitana do Porto (AMP) onde as famílias têm um menor encargo mensal com a água. O valor a pagar é o segundo mais baixo da AMP para consumos domésticos. Eu até acho que vamos poder dizer que somos o município com o valor a pagar mais baixo porque, se Vale de Cambra fizer a atualização expectável, o valor do Porto ficará mais baixo", acrescentou.

Pelo Partido Socilalista, Manuel Pizarro lamentou que a atualização da taxa num "serviço essencial" esteja acima do valor da inflação e relembrou que o plano de aumento foi aprovado "numa altura em que a expectativa em relação à inflação era muito diferente da expectativa de hoje" tendo sido "aprovado num contexto inflacionário muito superior".

Catarina Araújo relembrou que, no anterior mandato, o PS aprovou o contrato que prevê a atualização tarifária.

O vereador único do Chega, Miguel Corte-Real, reconheceu que a atualização vem de uma proposta anteriormente aprovada, não havendo "agora a capacidade de fazer essa alteração", mas sugeriu que para o futuro, quando o tema for revisitado, se possa garantir que quem o herdar não precise de fazer esta subida, apesar de "ligeira".

Na proposta hoje ratificada, a que a Lusa teve acesso, é ressalvado que "as famílias numerosas, no âmbito de contratos de utilizadores Domésticos, mantêm o acesso a uma tarifa especial definida pela Águas e Energia do Porto, que prevê um consumo elegível por elemento adicional do agregado familiar superior ao recomendado".

Em 2025, a atualização tarifária tinha sido de 3,1%.

