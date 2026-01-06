CGD pode ter deixado prescrever dívida de quase 30 milhões de euros a empresa em insolvência

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) pode ter deixado prescrever várias dívidas que totalizam perto de 30 milhões de euros à empresa Heliportugal, escreve esta terça-feira o Público.

A informação é avançada àquele jornal pela empresa Heliportugal, que opera os três helicópteros ligeiros do Estado e que viu há pouco mais de um mês o plano de revitalização ser chumbado.

A sociedade intentou há três semanas uma ação judicial contra o banco público, pedindo aos tribunais que declarem prescritas várias dívidas à Caixa, no valor global de mais de 29 milhões de euros.

As dívidas estão em grande parte relacionadas com o financiamento da compra de oito helicópteros.

Ao Público a CGD respondeu ao caso com uma declaração: “A Caixa fez neste processo todas as execuções que considerou necessárias e está a envidar, de forma empenhada, todos os esforços para recuperar os créditos concedidos em décadas anteriores, nos quais tem vindo a ser bem-sucedida."

O processo está a correr no Juízo Central Cível de Lisboa.