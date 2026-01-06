Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 06 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

CGD pode ter deixado prescrever dívida de quase 30 milhões de euros a empresa em insolvência

06 jan, 2026 - 13:15 • Redação

As dívidas da Heliportugal estão em grande parte relacionadas com o financiamento da compra de oito helicópteros.

A+ / A-

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) pode ter deixado prescrever várias dívidas que totalizam perto de 30 milhões de euros à empresa Heliportugal, escreve esta terça-feira o Público.

A informação é avançada àquele jornal pela empresa Heliportugal, que opera os três helicópteros ligeiros do Estado e que viu há pouco mais de um mês o plano de revitalização ser chumbado.

A sociedade intentou há três semanas uma ação judicial contra o banco público, pedindo aos tribunais que declarem prescritas várias dívidas à Caixa, no valor global de mais de 29 milhões de euros.

As dívidas estão em grande parte relacionadas com o financiamento da compra de oito helicópteros.

Ao Público a CGD respondeu ao caso com uma declaração: “A Caixa fez neste processo todas as execuções que considerou necessárias e está a envidar, de forma empenhada, todos os esforços para recuperar os créditos concedidos em décadas anteriores, nos quais tem vindo a ser bem-sucedida."

O processo está a correr no Juízo Central Cível de Lisboa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 06 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)