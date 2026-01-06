Jerónimo Martins anuncia fecho das 18 lojas da Hussel em Portugal

A Jerónimo Martins anunciou esta terça-feira a "decisão difícil" de fechar todas as 18 lojas da Hussel, a cadeia especializada em chocolates.

Em comunicado, o grupo anuncia que foi realizada uma " profunda análise" e "aturados esforços" para viabilizar a empresa, mas que os mesmos "acabaram por não ser bem-sucedidos".

Ainda assim, garante a Jerónimo Martins, foi garantida aos funcionários da Hussel "estabilidade de emprego" noutras empresas do grupo.

O grupo explica que a parceria inicial em que se baseava a operação em Portugal terminou em 2024, com o parceiro alemão Hussel GmbH a ter declarado insolvência após "graves dificuldades financeiras" que foram amplificadas pela pandemia da Covid-19. Isto provocou "problemas de abastecimento e perda de escala", com uma subida dos custos, "dificuldades acabaram por revelar- se insanáveis", revela a Jerónimo Martins.

A Jerónimo Martins revela ainda que as 18 lojas da Hussel vão ser encerradas "de forma progressiva até 30 de abril de 2026".