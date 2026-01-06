Ouvir
OCDE mantém crescimento para 2026, mas Portugal regressa aos défices este ano e no próximo

06 jan, 2026 - 15:34 • Sandra Afonso

No "Economic Survey" sobre Portugal, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico pede prudência. Sugere ao Governo que abandone novas descidas de impostos e subidas de salários, reduza benefícios fiscais e acabe com as reformas antecipadas para desempregados de longa duração.

[em atualização]

A OCDE avisa que novas medidas podem deixar o executivo sem margem para enfrentar a incerteza política global e o envelhecimento da população. A economia portuguesa tem sido resiliente, mas vários fatores podem condicionar o crescimento nos próximos anos, diz a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) no "Economic Survey".

"O desempenho económico de Portugal tem sido forte, com um crescimento económico resiliente, taxas de emprego historicamente elevadas e um rápido declínio da dívida pública. No entanto, a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia e o aumento das tensões comerciais têm travado o crescimento na Europa e afetado a economia portuguesa", lê-se no documento.

Há fatores que podem penalizar o crescimento e que aumentam a necessidade de reformas estruturais, na visão da OCDE, onde se inclui "a escassez de mão de obra, o envelhecimento da população, a necessidade de manter os ganhos de produtividade, a rápida valorização da habitação e o crescente impacto das alterações climáticas".

Para este ano, a Organização mantém a projeção de crescimento de 2,2%. No entanto, depois dos excedentes de 1,3% do PIB em 2023 e de 0,5% em 2024, o saldo positivo deverá descer para 0,1% em 2025, passando para um défice de 0,6% este ano e 0,5% no próximo.


