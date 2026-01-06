Ouvir
Quais são as famílias mais ricas em Portugal? Amorim e Soares dos Santos lideram top 50

06 jan, 2026 - 21:13 • Lusa

Empresários dos grupos Galp, Pingo Doce, CUF, Sonae e Pestana são os mais abastados em Portugal. "Os cinco primeiros lugares do 'ranking' equivalem a quase 17 mil milhões de euros", lê-se no comunicado.

As famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello e Azevedo dominaram, em 2025, o "ranking" das 50 mais ricas em Portugal, com os patrimónios agregados a valer cerca de 47,7 mil milhões de euros, segundo a revista "Forbes".

Num comunicado, a publicação indicou que "os cinco primeiros lugares do 'ranking', que equivalem a quase 17 mil milhões de euros" continuam a ser dominados pelas famílias Amorim, Soares dos Santos, Guimarães de Mello, Azevedo, contando agora "com uma nova entrada, a de Dionísio Pestana".

O "ranking" é liderado pela família Amorim, em especial, pela Fernanda, Paula, Marta e Luísa Amorim, com 5.840 milhões de euros e participações no Grupo Galp, Corticeira Amorim, Amorim Luxury, Banco Luso-Brasileiro, além de herdades e imobiliário.

Segue-se a família Soares dos Santos, com 3.200 milhões de euros, que domina a Sociedade Francisco Manuel dos Santos e a Jerónimo Martins, dona do Pingo Doce.

Em terceiro surge a família Guimarães de Mello, com 3.100 milhões de euros, e participações no Grupo José de Mello, CUF, Brisa, Bondalti, José de Mello Residências, entre outras.

Em quarto lugar estão Nuno, Paulo e Cláudia Azevedo, a quem a Forbes atribui 2.790 milhões de euros, com participações no grupo Sonae, que detém o Continente, e em várias outras áreas.

A fechar o topo do "ranking" aparece Dionísio Pestana, do Grupo Pestana, entre outros, com 1.980 milhões de euros.

Os restantes cinco lugares do "top" 10 pertencem a António Silva Rodrigues (Simoldes), Fernando Campos Nunes (Visabeira), família Alves Ribeiro (Alves Ribeiro Construção), família Silva Domingues (BA Glass) e Carlos Moreira da Silva (BA Glass).

"A Forbes Portugal avalia anualmente o património de cerca de cem empresários portugueses, usando para isso as suas participações em sociedades cotadas e não cotadas", indicou esta terça-feira, explicando que leva em conta informação publicamente disponível.

