CIP prevê crescimento das exportações em 2026 e estabilização da procura interna

O Barómetro de Conjuntura Económica da CIP – Confederação Empresarial de Portugal e do ISEG, relativo a dezembro de 2025, confirma o dinamismo da economia portuguesa no final do ano e antecipa uma melhoria da competitividade dos bens e serviços nacionais nos próximos meses. Para 2026, o cenário central aponta para um crescimento das exportações e uma estabilização da procura interna, ainda que num contexto internacional marcado por incerteza.

“Há boas perspetivas de um desempenho positivo da economia portuguesa, suportada pelo registo positivo dos indicadores de atividade e pela evolução favorável dos indicadores de clima e sentimento económicos”, afirma Rafael Alves Rocha, diretor-geral da CIP, citado em comunicado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o barómetro, a economia deverá manter, em 2026, a trajetória das principais componentes da procura interna, com destaque para o investimento, ao mesmo tempo que se perspetiva “uma recuperação da procura externa líquida suportada na recuperação das exportações e na moderação do crescimento das importações”.

No que respeita ao último trimestre de 2025, os dados disponíveis até dezembro indicam que a economia nacional manteve “os sinais de dinamismo que caracterizaram o 3.º trimestre”, com especial destaque para a atividade nos setores da construção e obras públicas, bem como nos serviços e no comércio a retalho.

“Perspetiva-se uma trajetória de normalização da procura interna assente no reforço do investimento e no retorno do consumo privado a níveis mais moderados”, sublinha Rafael Alves Rocha. O responsável reforça que o enquadramento económico continua favorável, apesar dos riscos externos.

Ainda assim, o Barómetro de Conjuntura CIP/ISEG admite uma provável moderação do ritmo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em cadeia no quarto trimestre de 2025, face ao crescimento de 0,8% registado no trimestre anterior. Esta evolução, conjugada com o efeito de base do crescimento expressivo do PIB no quarto trimestre de 2024, “deverá traduzir-se num abrandamento mais significativo no ritmo de crescimento homólogo”.

Caso se confirme, esta evolução estará em linha com a previsão divulgada pela CIP e pelo ISEG no início de dezembro, que apontava para um crescimento do PIB entre 1,8% e 1,9% no conjunto de 2025. A próxima edição do barómetro deverá atualizar estas previsões antes da divulgação da estimativa preliminar do INE, prevista para o final de janeiro.

Confiança melhora na maioria dos setores

Por setores de atividade, os indicadores de confiança agregados registaram uma evolução positiva em quase todos, com exceção dos serviços. A indústria transformadora destacou-se pela melhoria significativa das perspetivas de produção a curto prazo e da procura atual. Já nos serviços, o indicador de confiança manteve uma tendência de forte moderação observada desde agosto, com elevada volatilidade desde o terceiro trimestre de 2024.

O “Indicador de Tendência de Atividade Global CIP/ISEG” refletiu uma aceleração da atividade económica em outubro, atingindo o valor mais elevado dos últimos 26 meses. Esta evolução foi impulsionada pelo crescimento do volume de negócios nos serviços, embora o aumento das vendas de cimento tenha continuado a ser o contributo mais expressivo para o indicador, à semelhança dos meses anteriores.