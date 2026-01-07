Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 07 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Emprego

Desemprego baixa para 5,7% em novembro e toca mínimo de 23 anos

07 jan, 2026 - 12:00 • Lusa

A taxa de desemprego, estimada em 5,7%, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002 (5,6%).

A+ / A-

A taxa de desemprego baixou para 5,7% em novembro de 2025, menos 0,1 pontos percentuais do que em outubro e 0,9 pontos percentuais abaixo de novembro de 2024, segundo a estimativa provisória divulgada esta quarta-feira pelo INE.

Segundo as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego hoje publicadas, a taxa de desemprego, estimada em 5,7%, alcançou o valor mais baixo desde fevereiro de 2002 (5,6%).

O INE reviu em baixa a taxa de desemprego do mês de outubro de 2025, dos inicialmente estimados 5,9% para 5,8%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao de setembro de 2025, em 0,1 pontos percentuais ao de julho do mesmo ano e em 0,8 pontos percentuais ao de outubro de 2024.

Com a melhoria no mercado de trabalho, a população desempregada recuou de 327,8 mil em outubro para 318,8 mil em novembro, o que representa uma diminuição face aos três períodos de comparação: mês anterior (9,0 mil; 2,7%), três meses antes (17,8 mil; 5,3%) e mesmo mês de 2024 (41,1 mil; 11,4%).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 07 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)