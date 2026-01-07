Governo assegura que Portugal continua a controlar as fronteiras

07 jan, 2026 - 22:45 • Sandra Afonso
O ministro das Infraestruturas garantiu, esta quarta-feira, que o controlo de fronteiras em Portugal não está suspenso, foi apenas interrompida a aplicação do novo sistema europeu, por não assegurar tempos de espera eficazes.
"Quero tranquilizar os portugueses, o controlo de fronteiras continua a existir. Portugal é um país soberano, que respeita e tem rigor no controlo das suas fronteiras", disse Miguel Pinto Luz.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Neste momento está em vigor o sistema de controlo anterior, até que seja possível voltar a implementar o novo sistema europeu de entrada e saída (EES) que, segundo o ministro, permitiu reduzir significativamente os tempos de espera no aeroporto.
"O que fizemos foi suspender o novo sistema europeu, porque ainda não está suficientemente oleado", explica. Também ainda não há uma data para a reintrodução deste sistema.
"Não consigo hoje dizer, de forma séria, se será no dia A, B ou C. Posso garantir é que estamos a fazer tudo para que rapidamente possamos estar em linha com aquilo que são as diretrizes europeias". Ainda segundo Pinto Luz, estão a ser mobilizados todos os meios técnicos e humanos necessários para resolver a situação, que não é exclusiva de Portugal, afeta toda a Europa.
Líder socialista exige esclarecimentos sobre risco(...)
São declarações à margem da inauguração oficial das obras de melhoria de qualidade do serviço do terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
Miguel Pinto Luz sublinha que é necessário continuar a investir no Aeroporto de Lisboa, porque este terá de funcionar "pelo menos mais 10 anos", enquanto decorre o processo de construção do novo aeroporto.
"Sejam 10, sejam 12 anos, este aeroporto tem de funcionar e, por isso, temos de fazer estas obras", como a criação de "10 novas mangas", que quase duplicam as atuais.
O ministro garante que todas as etapas do futuro aeroporto , no Campo de Tiro de Alcochete, estão a ser cumpridas como previsto. "O tempo dos sucessivos adiamentos e da indecisão acabou", garante Pinto Luz.
Na inauguração do alargamento do Terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa o ministro recorreu à ironia. "À boa maneira portuguesa, muitos de vós diriam que quando este aeroporto estiver pronto não vai ser preciso um novo, porque isto vai servir para gerações. Desenganem-se", avisa.
À concessionária deixou um recado. "[Deixo] aqui uma mensagem muito clara à ANA: o tempo dos adiamentos acabou. Teremos o novo aeroporto Luís Vaz de Camões", assegura.
"A ANA ainda este mês vai entregar a primeira fase do relatório ambiental", assegura o governante, reforçando o compromisso com prazos e transparência.
O Terminal 2 tem a partir de agora quatro novas portas, sete portas renovadas e mais espaço de circulação, lugares sentados e tecnologia aplicada a todas as portas de embarque. O investimento total é de 20 milhões de euros.
O ministro explica que estas intervenções permitem que o aeroporto "sirva os portugueses nos próximos 10 a 12 anos, com qualidade", respondendo ao crescimento do tráfego e às necessidades do turismo nacional.
O presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, afirmou que "cada segundo ganho no controlo de segurança é uma decisão com impacto humano. Este espaço está preparado para o presente e atento ao futuro" e o terminal está agora mais "fluido, confortável e sustentável".
No terreno, decorrem ainda as obras de expansão do "pier sul" do Terminal 1, que será dotado de 10 novas portas de embarque com pontes telescópicas e terá uma área de 33 mil metros quadrados. No total, são mais de 300 milhões de euros em investimentos em infraestruturas e serviços aeroportuários em Lisboa.
A empreitada conta com 150 trabalhadores, número que poderá chegar aos 650 no pico da obra, com conclusão prevista para o final do próximo ano.
Além das obras nos terminais, está também prevista a modernização das áreas de embarque e sistemas de controlo, aumento de conforto, sinalética e acessibilidade, garantindo maior eficiência operacional e redução dos tempos de espera, enquanto se prepara a infraestrutura para a futura expansão com o novo aeroporto Luís Vaz de Camões.
Numa fase posterior, ainda dependente de aprovação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), está previsto o aumento da capacidade de 38 para 45 movimentos por hora.