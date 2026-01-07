Governo assegura que Portugal continua a controlar as fronteiras

O ministro das Infraestruturas garantiu, esta quarta-feira, que o controlo de fronteiras em Portugal não está suspenso, foi apenas interrompida a aplicação do novo sistema europeu, por não assegurar tempos de espera eficazes. "Quero tranquilizar os portugueses, o controlo de fronteiras continua a existir. Portugal é um país soberano, que respeita e tem rigor no controlo das suas fronteiras", disse Miguel Pinto Luz. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Neste momento está em vigor o sistema de controlo anterior, até que seja possível voltar a implementar o novo sistema europeu de entrada e saída (EES) que, segundo o ministro, permitiu reduzir significativamente os tempos de espera no aeroporto. "O que fizemos foi suspender o novo sistema europeu, porque ainda não está suficientemente oleado", explica. Também ainda não há uma data para a reintrodução deste sistema. "Não consigo hoje dizer, de forma séria, se será no dia A, B ou C. Posso garantir é que estamos a fazer tudo para que rapidamente possamos estar em linha com aquilo que são as diretrizes europeias". Ainda segundo Pinto Luz, estão a ser mobilizados todos os meios técnicos e humanos necessários para resolver a situação, que não é exclusiva de Portugal, afeta toda a Europa.

São declarações à margem da inauguração oficial das obras de melhoria de qualidade do serviço do terminal 2 do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. Miguel Pinto Luz sublinha que é necessário continuar a investir no Aeroporto de Lisboa, porque este terá de funcionar "pelo menos mais 10 anos", enquanto decorre o processo de construção do novo aeroporto. "Sejam 10, sejam 12 anos, este aeroporto tem de funcionar e, por isso, temos de fazer estas obras", como a criação de "10 novas mangas", que quase duplicam as atuais. Novo aeroporto: "o tempo dos adiamentos e da indecisão acabou" O ministro garante que todas as etapas do futuro aeroporto , no Campo de Tiro de Alcochete, estão a ser cumpridas como previsto. "O tempo dos sucessivos adiamentos e da indecisão acabou", garante Pinto Luz.