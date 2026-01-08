Alphabet ultrapassa Apple e torna-se a segunda empresa mais valiosa do mundo

A Alphabet, empresa-mãe da Google, ultrapassou esta semana a Apple, assumindo o segundo lugar no ranking das empresas cotadas mais valiosas do mundo. A Nvidia mantém-se na liderança, com um valor estimado de 3,9 mil milhões de euros.

A avaliação da Alphabet situa-se actualmente nos 3,89 triliões de dólares (3,33 biliões de euros), superando ligeiramente os 3,86 triliões de dólares (3,30 biliões de euros) atribuídos à Apple. A valorização da empresa que detém a Google reflecte um desempenho robusto nos mercados nos últimos meses.

“A Alphabet valorizou 63,9% no espaço de um ano, e desde o início de 2026 está a subir 2,7%.”

Já a Apple, liderada por Tim Cook, apresenta um crescimento mais contido. Nos últimos 12 meses, a empresa norte-americana subiu apenas 7,2%, e desde o início do ano regista uma quebra de 4,3%.

A Nvidia, liderada por Jensen Huang, continua destacada na frente com uma capitalização bolsista de 4,6 triliões de dólares (3,9 biliões de euros), mantendo-se como a empresa cotada mais valiosa do mundo.

No top das maiores cotadas seguem-se a Microsoft (2,9 biliões de euros), a Amazon (2,1 biliões de euros), a TSMC (1,41 biliões de euros), a Meta (1,39 biliões de euros) e a Broadcom (1,38 biliões de euros). A petrolífera Saudi Aramco e a Tesla também integram este grupo restrito.

A Berkshire Hathaway, no 11.º lugar do ranking, é a última cotada já dentro do clube dos trilionários, com uma avaliação de um trilião de dólares (856 mil milhões de euros).

A farmacêutica Eli Lilly encontra-se à beira de entrar nesse grupo, com um valor de mercado de 993 mil milhões de dólares (850,3 mil milhões de euros).