Galp e Moeve querem criar gigante ibérico e fundir postos de abastecimento

Se o "acordo não vinculativo avançar" vai nascer um gigante ibérico do setor petrolífero, que poderá vir a ter 3.500 estações de serviço e três refinarias em Portugal e Espanha, com capacidade total de processamento na ordem dos 700 mil barris de petróleo por dia.

Esta quinta-feira, a Galp e a Moeve (antiga Cepsa) anunciaram um acordo para avançar com esta potencial integração dos seus negócios de refinação e processamento de petróleo ('downstream') na Península Ibérica, criando duas plataformas energéticas europeias: uma industrial e outra focada na mobilidade.

O objetivo, segundo comunicado divulgado pela Moeve, é preceber se faz sentido avançar com essas plataformas: uma industrial, focada na refinação, produtos químicos, comercialização, moléculas verdes e combustíveis de baixo carbono, voltada para o atendimento a clientes corporativos (IndustrialCo), e outra de mobilidade focada na venda de combustíveis, incluindo recarga de veículos elétricos (RetailCo).