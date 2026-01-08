Ouvir
Governo investe 25 milhões de euros em inteligência artificial na Administração Pública

08 jan, 2026 - 16:50 • Lusa

Governo anuncia investimento de 25 milhões de euros para implementar inteligência artificial na Administração Pública. Formação prática para funcionários e novas aplicações estão previstas na Agenda Nacional publicada esta segunda-feira.

O Governo vai investir 25 milhões de euros para adoção de inteligência artificial (IA) na Administração Pública, de acordo com informação do Ministério da Reforma do Estado hoje divulgada.

"O Governo está a investir 25 milhões de euros para a adoção de IA na Administração Pública, com casos de uso concretos em desenvolvimento, desde agentes de apoio à contratação pública até à automatização de fatura", lê-se no documento.

O executivo pretende criar um plano de formação em IA para os trabalhadores da Administração Pública, para "valorizar todos os trabalhadores no processo de transformação tecnológica em curso e não substituir pessoas por tecnologia".

"A formação será prática e orientada ao dia-a-dia, focada em ensinar como usar a IA para reduzir tarefas administrativas, apoiar a tomada de decisão e melhorar o serviço prestado aos cidadãos", consta no documento.

O ministério garante que "não se trata de formar programadores", mas de "dar ferramentas úteis a dirigentes, técnicos e assistentes, adaptadas às diferentes funções".

"Este plano assegura que a IA é usada como instrumento de valorização profissional, libertando tempo para tarefas de maior valor humano, como atendimento, análise crítica e apoio às pessoas", afirma o gabinete ministerial.

De acordo com o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, citado no documento, "a introdução de IA, quer na Administração Pública, quer nas empresas em geral, é um fator importante de desenvolvimento do país e Portugal tem capacidade para ser líder em várias áreas da IA".

A Agenda Nacional de Inteligência Artificial (ANIA), publicada hoje em Diário da República, prevê escalar aplicações em "áreas críticas transversais", nomeadamente contratação pública, faturas, recrutamento e licenciamentos, incorporando o AMALIA "quando aplicável", e lançar novos concursos públicos para soluções inovadoras.

