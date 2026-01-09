Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Combustíveis. Ligeira descida no gasóleo, gasolina mantém o preço

09 jan, 2026 - 10:58 • João Malheiro

Veja os valores dos combustíveis previstos para a semana de 12 a 18 de janeiro.

A+ / A-

A próxima semana deverá trazer alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões do setor a apontarem para uma descida do preço do gasóleo e a manutenção do preço da gasolina.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — deverá descer meio cêntimo, enquanto a gasolina simples 95 não vai sofrer alterações.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo desce para os 1,532 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 continua nos 1,658 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incorporam também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar de posto para posto, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 09 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

Maduro chega a tribunal de Nova Iorque para ser ouvido

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Era o Timofte"

"Dizem-me na Roménia 'és o gajo do Gato Fedorento?' Er(...)

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

EUA deixam avisos a Cuba, Colômbia e ao "mundo"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Guerra Mundial"

Trump fala num "ataque como ninguém via desde a II Gue(...)