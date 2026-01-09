Combustíveis. Ligeira descida no gasóleo, gasolina mantém o preço

A próxima semana deverá trazer alterações nos preços dos combustíveis, com as previsões do setor a apontarem para uma descida do preço do gasóleo e a manutenção do preço da gasolina.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — deverá descer meio cêntimo, enquanto a gasolina simples 95 não vai sofrer alterações.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo desce para os 1,532 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 continua nos 1,658 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incorporam também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar de posto para posto, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.