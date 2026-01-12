Fundos de pensões mais dinâmicos poderiam financiar habitação acessível

“Ao poupar para a sua própria reforma, cada cidadão está também a contribuir para financiar a economia de hoje e a criar oportunidades para as gerações futuras”, defende a comissária europeia Maria Luís Albuquerque.

Em declarações na conferência anual da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, em Lisboa, a comissária europeia sublinhou o duplo objetivo dos regimes de pensões complementares, que não só reforçam os sistemas públicos como podem gerar financiamento estratégico.

“Um setor europeu de pensões complementares mais dinâmico pode fornecer capital estável e previsível para projetos essenciais e estratégicos: da transição energética e digital, do reforço da capacidade de defesa e segurança, até às redes de transportes, e a infraestruturas sociais como hospitais, escolas ou habitação acessível”, defendeu.

Investir para a reforma “começa com um gesto simples, colocar dinheiro de parte” e transforma-se num “catalisador de inovação, crescimento empresarial, criação de emprego e aumento da produtividade”, reforça a comissária europeia dos Serviços Financeiros e União da Poupança e dos Investimentos.

Maioria dos europeus não tem um plano B para a reforma

“Adesão a regimes de pensões complementares na maioria dos países da União Europeia continua muito baixa. Apenas cerca de 20% dos europeus participam num regime de pensões ocupacionais e apenas 18% detêm um produto de pensão pessoal. Estes números mostram claramente que temos de fazer mais e melhor”, sublinha Maria Luís Albuquerque.

A Comissária avisa que, “por si só, os sistemas públicos dificilmente garantirão níveis de rendimento adequados na reforma para todos, sobretudo num contexto de envelhecimento populacional”.

O que Bruxelas propõe não é eliminar o atual sistema, é reforçá-lo. “Os sistemas públicos de pensões, assentes maioritariamente no princípio da repartição, continuarão a ser a base essencial da proteção social na Europa, como em Portugal. Esse compromisso é claro e não está em causa”, assegura.

“As pensões complementares, ocupacionais e pessoais, permitem aos cidadãos diversificar fontes de rendimento, reduzir riscos e ganhar maior autonomia financeira no futuro”, acrescenta Maria Luís Albuquerque.

A comissária não esconde que esta opção comporta riscos. “Durante demasiado tempo, a poupança de longo prazo foi marcada por uma excessiva aversão ao risco, resultante também da falta de oportunidades e de incentivos adequados. Mas sabemos que não há retorno sem risco e que o verdadeiro risco é não investir, não diversificar e não preparar o futuro”, defende.

Há quem nem sequer pense na velhice, “são muitos os cidadãos que não sabem quanto irão receber na reforma, não compreendem as diferenças entre os vários pilares do sistema, ou adiam decisões por falta de informação clara e comparável. Esta falta de visibilidade sobre o futuro leva muitas pessoas a não poupar de todo, ou a começar muito tarde”.

Para combater esta inércia a Comissão Europeia recomenda “a criação de sistemas de acompanhamento de pensões, plataformas digitais que permitam aos cidadãos acompanhar os seus direitos acumulados e benefícios projetados, idealmente reunindo informação de diferentes regimes e prestadores, incluindo as pensões públicas”.

A nível nacional, a proposta passa pela criação de “painéis de acompanhamento das pensões”, com indicadores claros sobre “cobertura, adequação, sustentabilidade e impactos orçamentais”, diz.

A proposta europeia assenta ainda no chamado autoenrolment, um regime de “inscrições automáticas”, sempre com liberdade de saída.

Para a comissária, este regime ajuda a anular a tendência das pessoas para adiar decisões, garantindo que começam a poupar mais cedo e de forma mais regular, mas com respeito pela liberdade individual. Maria Luís assegura que “onde já foram implementadas na Europa, revelaram-se extremamente eficazes”.

Produtos devem ser adaptados por iniciativa dos privados, não por lei

Outra forma de proteger os cidadãos é “garantir a existência de produtos simples, transparentes e bem regulados”. “Estimular a procura não basta. É preciso garantir que a oferta está à altura”, com “custos justos e equilibrados”.

Maria Luís Albuquerque diz que o próximo Quadro Financeiro Plurianual e os novos planos nacionais oferecem oportunidades concretas para avançar com estes planos complementares de reforma.

Bruxelas já avançou alterações nesse sentido, a começar pela “revisão do Produto Individual de Reforma PanEuropeu - o PEPP”, sublinhou.

Nas pensões ocupacionais, está em cima da mesa uma proposta para “a revisão do quadro aplicável às Instituições de Realização de Planos de Pensões Profissionais — IORP. Atualmente, muitos regimes IORP continuam demasiado pequenos e fragmentados”.

A comissária admite que “impor por via legislativa a adequação dos produtos não é necessariamente a melhor abordagem”. Maria Luís Albuquerque defende que “aumentar a oferta de produtos adequados é mais eficaz para atrair e reter investimento e isso depende sobretudo do setor privado.”