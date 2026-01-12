Ouvir
Ministro das Finanças alerta para baixa rentabilidade dos produtos de poupança

12 jan, 2026 - 20:02 • Sandra Afonso

Taxa de poupança das famílias portuguesas regista o maior aumento dos últimos 20 anos, só em certificados de aforro estão 40 mil milhões de euros. Miranda Sarmento diz que ainda não chega, é preciso mais, mas "é preciso garantir que estes produtos são rentáveis", o que não acontece com a generalidade dos produtos comercializados na União Europeia.

Perante uma sala cheia de executivos e personalidades ligadas ao setor dos seguros, o ministro das Finanças alertou esta segunda-feira para a baixa rentabilidade dos produtos de poupança e o impacto que tem na economia.

Na conferência organizada pelo regulador, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), subordinada ao tema “Poupança com propósito: o seu futuro, o nosso progresso”, o ministro Joaquim Miranda Sarmento sublinhou a solidez do setor segurador e dos fundos de pensões, que “têm ativos que representam 25% do Produto Interno Bruto (PIB)”.

O governante lembra que a taxa de poupança das famílias portuguesas ronda os 12,5%, é a mais elevada dos últimos 20 anos. Só nos Certificados de Aforro estão aplicados 40 mil milhões de euros, o dobro do valor registado em 2023.

A nível europeu, "cerca de 70% das poupanças estão em contas de baixo rendimento". Ao mesmo tempo, "a União Europeia tem dificuldade em satisfazer as suas necessidades de investimento", explica.

Fundos de pensões mais dinâmicos poderiam financiar habitação acessível

Economia

Fundos de pensões mais dinâmicos poderiam financiar habitação acessível

Comissária europeia Maria Luís Albuquerque defende(...)

O ministro deixa, por isso, o apelo: "Todos juntos, reguladores, setor público e setor privado, precisamos fazer mais para fomentar a poupança dos cidadãos e canalizar esses recursos para as empresas e para o investimento".

No entanto, "é necessário garantir que estes produtos são rentáveis", avisa Miranda Sarmento. "A baixa rentabilidade da generalidade dos produtos de poupança comercializados na União Europeia é uma realidade, também apontada aqui hoje pela comissária Maria Luís Albuquerque".

Ministro das Finanças reafirma alívio fiscal

São declarações no encerramento da conferência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, onde Miranda Sarmento reafirmou ainda os cortes fiscais previstos para o IRS e o IRC, até ao final da legislatura.

É a resposta à OCDE, a Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico, que no relatório sobre Portugal divulgado na última semana recomendou prudência orçamental ao governo e sugeriu que deixasse cair os alívios fiscais previstos, que não estivessem contemplados por lei.

"Portugal tem tido um forte desempenho, num crescimento económico resiliente, taxas de emprego historicamente elevadas e uma progressiva e sustentada redução da dívida pública. Em 2026 iremos continuar esta trajetória, sem esquecer a redução dos impostos, a melhoria dos rendimentos e o apoio social aos pensionistas e aos mais desfavorecidos", garante.

