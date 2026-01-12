Ministro das Finanças alerta para baixa rentabilidade dos produtos de poupança

12 jan, 2026 - 20:02
Perante uma sala cheia de executivos e personalidades ligadas ao setor dos seguros, o ministro das Finanças alertou esta segunda-feira para a baixa rentabilidade dos produtos de poupança e o impacto que tem na economia.
Na conferência organizada pelo regulador, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), subordinada ao tema “Poupança com propósito: o seu futuro, o nosso progresso”, o ministro Joaquim Miranda Sarmento sublinhou a solidez do setor segurador e dos fundos de pensões, que “têm ativos que representam 25% do Produto Interno Bruto (PIB)”.
O governante lembra que a taxa de poupança das famílias portuguesas ronda os 12,5%, é a mais elevada dos últimos 20 anos. Só nos Certificados de Aforro estão aplicados 40 mil milhões de euros, o dobro do valor registado em 2023.
A nível europeu, "cerca de 70% das poupanças estão em contas de baixo rendimento". Ao mesmo tempo, "a União Europeia tem dificuldade em satisfazer as suas necessidades de investimento", explica.
O ministro deixa, por isso, o apelo: "Todos juntos, reguladores, setor público e setor privado, precisamos fazer mais para fomentar a poupança dos cidadãos e canalizar esses recursos para as empresas e para o investimento".
No entanto, "é necessário garantir que estes produtos são rentáveis", avisa Miranda Sarmento. "A baixa rentabilidade da generalidade dos produtos de poupança comercializados na União Europeia é uma realidade, também apontada aqui hoje pela comissária Maria Luís Albuquerque".
São declarações no encerramento da conferência da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, onde Miranda Sarmento reafirmou ainda os cortes fiscais previstos para o IRS e o IRC, até ao final da legislatura.
É a resposta à OCDE, a Organização para o Crescimento e Desenvolvimento Económico, que no relatório sobre Portugal divulgado na última semana recomendou prudência orçamental ao governo e sugeriu que deixasse cair os alívios fiscais previstos, que não estivessem contemplados por lei.
"Portugal tem tido um forte desempenho, num crescimento económico resiliente, taxas de emprego historicamente elevadas e uma progressiva e sustentada redução da dívida pública. Em 2026 iremos continuar esta trajetória, sem esquecer a redução dos impostos, a melhoria dos rendimentos e o apoio social aos pensionistas e aos mais desfavorecidos", garante.