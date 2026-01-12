Preços dos combustíveis: gasóleo desce, gasolina sem mudanças

A semana arranca com previsões de ligeiras alterações nos preços dos combustíveis, com o gasóleo a registar uma pequena descida e a gasolina a manter os valores praticados.

De acordo com as estimativas do setor, o gasóleo simples — o combustível mais consumido em Portugal — deverá baixar cerca de meio cêntimo por litro. Já a gasolina simples 95 não deverá sofrer alterações.

Se estas previsões se confirmarem, o preço médio do gasóleo simples desce para 1,532 euros por litro, enquanto o preço médio da gasolina simples 95 permanece nos 1,658 euros por litro.

Os valores apresentados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incluem igualmente a revisão das medidas fiscais temporárias criadas para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais poderão variar entre postos de abastecimento, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.