Saiba como pode atualizar o agregado familiar para a próxima declaração de IRS

Mais um ano, mais uma declaração de IRS. Apesar da entrega começar no início de abril, há outras obrigações fiscais que antecedem esta data.

Possíveis mudanças no agregado familiar é um dos primeiros passos a comunicar ao Fisco para efeito de descontos fiscais, já que influencia diretamente o cálculo do IRS por entre deduções, taxas de retenção e benefícios fiscais.

A alteração pode ser efetuada online no Portal das Finanças.

Uma vez que o prazo legal até 28 de fevereiro não coincide com um dia útil, os contribuintes podem alterar a composição do agregado familiar até 2 de março.

São válidas atualizações "se durante o ano de 2025 houve alteração, por exemplo: nascimento, casamento, divórcio, alteração de acordo parental, óbito de um dos elementos do casal ou mudança de residência permanente" na família.

Caso não declare, vão ser consideradas as informações apresentadas no ano anterior.



Como comunico mudanças no agregado familiar?

Em primeiro lugar, é preciso já saber as senhas de acesso das pessoas que constituem o agregado familiar. Em falta destes dados, é possível pedir às Finanças e, em cinco dias, é previsto chegar uma carta ao domicílio fiscal.

Segue-se um guia para fazer as alterações necessárias: