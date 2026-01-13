Ouvir
INE

Rendas das casas subiram 5,3% em 2025

13 jan, 2026 - 12:06 • Lusa

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,2%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior.

As rendas das casas por metro quadrado aumentaram 4,9% em dezembro de 2025 face ao mesmo mês de 2024 e registaram uma variação média anual de 5,3% no conjunto do ano passado, divulgou hoje o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), "a variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 4,9% em dezembro de 2025 (5,0% no mês anterior)", sendo que "todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação", com a Madeira a registar o maior aumento, de 6,9%.

Em termos mensais, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado registou uma variação de 0,2%, taxa inferior em 0,1 pontos percentuais à do mês anterior.

As regiões com a variação mensal positiva mais elevada foram Lisboa, Península de Setúbal, Açores e Madeira (0,3%), não tendo havido qualquer região com variação negativa do respetivo valor médio das rendas de habitação.

Já no conjunto do ano 2025, a variação média anual do valor das rendas de habitação por metro quadrado de área útil fixou-se em 5,3% (7,0% em 2024).

A região com a variação média mais elevada foi a Madeira (7,3%), tendo todas as restantes regiões apresentado variações positivas.

