Crescimento da produção na construção abranda em novembro para 3,0%

O índice de produção na construção abrandou para 3,0% em novembro, em termos homólogos, menos 0,1 pontos percentuais que em outubro, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, apesar das subidas em termos homólogos, os dois elementos que compõem este índice tiveram variações em sentidos diferentes face a outubro.

O segmento da construção de edifícios aumentou 3,2%, uma taxa de variação homóloga superior em 0,3 pontos percentuais ao verificado no mês anterior, enquanto a engenharia civil registou um aumento de 2,7% para 2,8% no mês em análise.

Em termos de contributos para a taxa de variação homóloga do indicador, a construção de edifícios representou 1,9 pontos (2,1 pontos em outubro), enquanto a engenharia civil apresentou um contributo de 1,0 pontos (1,0 pontos em outubro).

Em termos de variação em cadeia, o índice de produção na construção abrandou de um crescimento de 1,6% em outubro, para uma subida de 0,3% em novembro, fruto de avanços mensais de 0,1% na construção de edifícios e de 0,6% na engenharia civil.

No mês em análise, o índice de emprego registou uma variação homóloga de 2,7% (2,4% no mês anterior), enquanto as remunerações aceleraram 0,7 pontos percentuais, para uma taxa de crescimento de 8,2%.

A variação mensal do índice de emprego foi -0,2% (-0,5% em novembro de 2024), enquanto a das remunerações se situou em 21,6% (20,8% no mesmo mês de 2024), refere o INE.