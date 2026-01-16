Ouvir
Preço das casas já não subia tanto desde 1988

16 jan, 2026 - 09:42 • João Carlos Malta

No ano passado, o valor médio de transação de casas em Portugal subiu quase 25%, valor mais alto dos últimos quase 40 anos.O campeão da aumneto de preços é o concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto, e lidera a tabela, com uma subida de 38% em 2025.

O ano passado foi aquele em que o preço das casas mais cresceu nos últimos quase 40 anos, segundo dados do Confidencial Imobiliário, consultora especialistas na análise deste setor.

Em 2025, os preços de transação das casas em Portugal Continental registaram um aumento de 23,4% face ao ano anterior, o maior crescimento anual em quase quatro décadas.

No ano anterior, 2024, os preços tinham crescido 11%. O ano passado estabelece um novo máximo histórico desde o início da série do Índice de Preços Residenciais, em 1988, segundo a mesma Confidencial Imobiliário.

Preço das casas triplica na Margem Sul. "Nem os bairros sociais escapam"

Reportagem

Preço das casas triplica na Margem Sul. "Nem os bairros sociais escapam"

Nos últimos três meses, o município da Moita lider(...)

Olhando a nível local, nos 278 concelhos monitorizados pelo Índice de Preços Residenciais, 147 – correspondentes a 53% – registaram crescimentos superiores à média nacional.

Santo Tirso lidera ranking

O campeão da subida é o concelho de Santo Tirso, no distrito do Porto, e lidera a tabela, com uma subida de 38% em 2025.

Segundo a mesma análise, há um claro destaque dos territórios fora das grandes áreas metropolitanas neste crescimento.

Nos restantes 131 municípios, os que ficaram abaixo da média nacional, apenas um apresentou uma valorização inferior a 10%. Foi a Figueira da Foz com um aumento de preços de 8,1%.

Neste grupo, cerca de um terço registou subidas entre 20% e 23% no último ano.

Se olharmos para as áreas metropolitanas, na de Lisboa, destaque para o Barreiro, e na do Porto, Gondomar, que figuram entre as três dezenas de mercados nacionais que registaram subidas de preços superiores a 30% em 2025.

Benefício fiscal para jovens comprarem casa foi absorvido pelo aumento dos preços em poucos meses

Habitação

Benefício fiscal para jovens comprarem casa foi absorvido pelo aumento dos preços em poucos meses

Segundo os autores de um estudo do ISCTE, a isençã(...)

