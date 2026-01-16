Preços dos combustíveis voltam a subir na próxima semana

A próxima semana deverá trazer uma nova subida no preço dos combustíveis.

De acordo com o Automóvel Clube de Portugal (ACP), que cita fontes do setor, o litro da gasolina simples 95 deverá aumentar um cêntimo, enquanto o gasóleo simples — o combustível mais utilizado em Portugal — deverá registar uma subida de dois cêntimos e meio por litro.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do gasóleo simples passará para 1,56 euros por litro. Já o preço médio da gasolina simples 95 deverá fixar-se nos 1,667 euros por litro.

Os valores agora avançados já refletem os descontos aplicados pelas gasolineiras e incluem também a revisão das medidas fiscais temporárias criadas pelo Governo para mitigar o impacto da subida dos preços dos combustíveis.

Ainda assim, os preços finais podem variar entre postos de abastecimento, consoante a marca, a localização e a política comercial de cada operador.

Segundo dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), esta sexta-feira o preço médio do litro de gasóleo em Portugal era de 1,535 euros, enquanto o da gasolina se situava nos 1,657 euros.