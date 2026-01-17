Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

AIP destaca acordo UE–Mercosul como oportunidade estratégica para a indústria portuguesa

17 jan, 2026 - 19:53 • Olímpia Mairos

Associação defende capacitação exportadora, reforço da base industrial e aposta no Brasil para transformar abertura de mercados em crescimento económico efetivo.

A+ / A-

A AIP – Associação Industrial Portuguesa saúda a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, formalizada em Assunção, Paraguai, considerando tratar-se de um passo relevante para a afirmação externa da Europa e para a criação de novas oportunidades de crescimento para as empresas portuguesas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a associação sublinha que o acordo deve ser entendido como um instrumento económico com impacto direto na competitividade, na redução de barreiras ao comércio e no aumento da previsibilidade das relações internacionais, num contexto marcado por elevada incerteza global e pelo recrudescimento de tendências protecionistas.

A AIP entende que, num cenário de crescente intensificação do comércio intra-blocos regionais e de reforço de medidas de proteção comercial, o acordo UE–Mercosul pode representar para a Europa um sinal de renovação estratégica, funcionando como uma nova “aragem” após um período prolongado de marasmo e de perda gradual de importância económica relativa no sistema global. Nesse sentido, defende que a União Europeia deve encarar este instrumento não apenas como um acordo comercial, mas como uma alavanca de reposicionamento económico e industrial.

Segundo a associação, o acordo abre um novo ciclo de oportunidades para a indústria portuguesa, desde que exista capacidade de resposta ao nível do investimento, da escala e da execução. “A abertura de mercados, por si só, não garante resultados — é necessário preparar as empresas para competir”, alerta.

Assinado acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul

Assinado acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul

Acordo cria a maior zona de comércio livre do mund(...)

A AIP destaca que o acordo deve ser visto como uma janela estratégica para ampliar a presença portuguesa em cadeias industriais transatlânticas, reforçar a exportação de bens com maior intensidade tecnológica e atrair investimento produtivo, promovendo parcerias empresariais. O mercado do Mercosul reúne economias com elevado potencial, onde empresas portuguesas podem reforçar posições em áreas como a metalomecânica, materiais de construção, componentes industriais, equipamentos, agroindústria, tecnologias de informação, energias limpas e serviços associados à indústria.

É ainda salientado o fator diferenciador de Portugal no quadro europeu, resultante da proximidade cultural e linguística com o Brasil, a maior economia do Mercosul e principal mercado da região. Para a AIP, esta ligação cria condições particularmente favoráveis à afirmação das empresas portuguesas, devendo ser tratada como uma prioridade de política económica.

A associação sublinha, contudo, que o aproveitamento efetivo do novo quadro comercial depende de uma resposta articulada entre empresas e políticas públicas. Entre as medidas consideradas essenciais estão o reforço dos instrumentos de financiamento à internacionalização e ao investimento produtivo, a capacitação em certificações e normas técnicas, a promoção de missões empresariais e plataformas de parceria e o apoio às PME industriais na gestão de risco, logística e presença local.

A concluir, a AIP reafirma que a estratégia comercial europeia deve caminhar em paralelo com uma estratégia industrial robusta, defendendo que a abertura de mercados só será plenamente virtuosa se for acompanhada pelo reforço da base industrial europeia e pela valorização do tecido produtivo nacional.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João