AIP destaca acordo UE–Mercosul como oportunidade estratégica para a indústria portuguesa

A AIP – Associação Industrial Portuguesa saúda a assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, formalizada em Assunção, Paraguai, considerando tratar-se de um passo relevante para a afirmação externa da Europa e para a criação de novas oportunidades de crescimento para as empresas portuguesas.

Em comunicado, a associação sublinha que o acordo deve ser entendido como um instrumento económico com impacto direto na competitividade, na redução de barreiras ao comércio e no aumento da previsibilidade das relações internacionais, num contexto marcado por elevada incerteza global e pelo recrudescimento de tendências protecionistas.

A AIP entende que, num cenário de crescente intensificação do comércio intra-blocos regionais e de reforço de medidas de proteção comercial, o acordo UE–Mercosul pode representar para a Europa um sinal de renovação estratégica, funcionando como uma nova “aragem” após um período prolongado de marasmo e de perda gradual de importância económica relativa no sistema global. Nesse sentido, defende que a União Europeia deve encarar este instrumento não apenas como um acordo comercial, mas como uma alavanca de reposicionamento económico e industrial.

Segundo a associação, o acordo abre um novo ciclo de oportunidades para a indústria portuguesa, desde que exista capacidade de resposta ao nível do investimento, da escala e da execução. “A abertura de mercados, por si só, não garante resultados — é necessário preparar as empresas para competir”, alerta.