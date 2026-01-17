Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jorge Pisco: Acordo UE-Mercosul favorece grandes empresas e pode penalizar pequenos produtores

17 jan, 2026 - 21:29 • Marisa Gonçalves , Olímpia Mairos

Confederação das micro, pequenas e médias empresas teme que os benefícios do acordo não cheguem às micro e pequenas empresas e avisa para riscos de abandono da produção, sobretudo no setor agrícola.

A+ / A-

Em Portugal, as principais vantagens do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deverão ser captadas sobretudo pelas grandes empresas, deixando de fora os pequenos empresários. A leitura é do presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, no dia em que foi assinado o acordo que cria a maior zona de comércio livre do mundo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, Jorge Pisco considera que o entendimento “foi desenhado para servir os interesses das grandes empresas”, especialmente nos setores do agronegócio, da indústria e dos serviços.

“Este acordo faz com que as vantagens não sejam automaticamente acessíveis às pequenas e médias empresas nem distribuídas de forma equilibrada. Na maioria dos casos, as exportações das micro e pequenas empresas fazem-se através de intermediários, o que reduz significativamente a probabilidade de os eventuais ganhos do acordo chegarem ao pequeno comércio”, afirma.

O presidente da CPPME acrescenta ainda que a redução das tarifas pode acabar por não ter impacto real: “Em muitos casos, essa redução será rapidamente absorvida pela própria cadeia de valor, anulando o efeito positivo esperado”.

Jorge Pisco manifesta também receios quanto às consequências a longo prazo, sobretudo para os pequenos produtores, em particular no setor agrícola.

Este cenário poderá fragilizar os rendimentos e levar ao abandono da produção, nomeadamente na agricultura e no setor agroalimentar, afetando explorações familiares e pequenos produtores, devido à concorrência de produtos provenientes do Mercosul, produzidos em condições e a uma escala incomparavelmente superiores às existentes em Portugal”, alerta.

Assinado acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul

Assinado acordo histórico entre a União Europeia e o Mercosul

Acordo cria a maior zona de comércio livre do mund(...)

Apesar de reconhecer que alguns setores já exportadores — como o vinho, o azeite, o queijo e até o têxtil — possam beneficiar numa fase inicial, o responsável sublinha que essas oportunidades podem não se manter.

“A médio prazo, a dimensão do mercado, associada às fragilidades da economia portuguesa e à escassez de mão de obra, tenderá a reduzir essas oportunidades”, aponta.

Perante este cenário, o presidente da CPPME apela à atenção do Governo e defende a adoção de medidas preventivas, nomeadamente através de apoios financeiros.

“Tem de haver, da parte do Governo, mecanismos de apoio, designadamente através de Fundos Estruturais, que permitam às empresas e aos setores económicos mitigar a recessão que daí pode advir”, sustenta.

O acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi assinado este sábado, no Paraguai, após 25 anos de negociações. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou o entendimento, classificando-o como “uma escolha pelo comércio justo em vez de tarifas” e “uma forma de gerar benefícios reais para os povos e as empresas”.

Já o presidente do Conselho Europeu, António Costa, sublinhou o significado político do acordo, num contexto internacional em que “muitos colocam em causa a cooperação e o direito internacional”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 17 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João