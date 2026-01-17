Jorge Pisco: Acordo UE-Mercosul favorece grandes empresas e pode penalizar pequenos produtores

17 jan, 2026 - 21:29 • Marisa Gonçalves , Olímpia Mairos
Em Portugal, as principais vantagens do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deverão ser captadas sobretudo pelas grandes empresas, deixando de fora os pequenos empresários. A leitura é do presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, no dia em que foi assinado o acordo que cria a maior zona de comércio livre do mundo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em declarações à Renascença, Jorge Pisco considera que o entendimento “foi desenhado para servir os interesses das grandes empresas”, especialmente nos setores do agronegócio, da indústria e dos serviços.
“Este acordo faz com que as vantagens não sejam automaticamente acessíveis às pequenas e médias empresas nem distribuídas de forma equilibrada. Na maioria dos casos, as exportações das micro e pequenas empresas fazem-se através de intermediários, o que reduz significativamente a probabilidade de os eventuais ganhos do acordo chegarem ao pequeno comércio”, afirma.
O presidente da CPPME acrescenta ainda que a redução das tarifas pode acabar por não ter impacto real: “Em muitos casos, essa redução será rapidamente absorvida pela própria cadeia de valor, anulando o efeito positivo esperado”.
Jorge Pisco manifesta também receios quanto às consequências a longo prazo, sobretudo para os pequenos produtores, em particular no setor agrícola.
“Este cenário poderá fragilizar os rendimentos e levar ao abandono da produção, nomeadamente na agricultura e no setor agroalimentar, afetando explorações familiares e pequenos produtores, devido à concorrência de produtos provenientes do Mercosul, produzidos em condições e a uma escala incomparavelmente superiores às existentes em Portugal”, alerta.
Acordo cria a maior zona de comércio livre do mund(...)
Apesar de reconhecer que alguns setores já exportadores — como o vinho, o azeite, o queijo e até o têxtil — possam beneficiar numa fase inicial, o responsável sublinha que essas oportunidades podem não se manter.
“A médio prazo, a dimensão do mercado, associada às fragilidades da economia portuguesa e à escassez de mão de obra, tenderá a reduzir essas oportunidades”, aponta.
Perante este cenário, o presidente da CPPME apela à atenção do Governo e defende a adoção de medidas preventivas, nomeadamente através de apoios financeiros.
“Tem de haver, da parte do Governo, mecanismos de apoio, designadamente através de Fundos Estruturais, que permitam às empresas e aos setores económicos mitigar a recessão que daí pode advir”, sustenta.
O acordo entre a União Europeia e o Mercosul foi assinado este sábado, no Paraguai, após 25 anos de negociações. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, elogiou o entendimento, classificando-o como “uma escolha pelo comércio justo em vez de tarifas” e “uma forma de gerar benefícios reais para os povos e as empresas”.
Já o presidente do Conselho Europeu, António Costa, sublinhou o significado político do acordo, num contexto internacional em que “muitos colocam em causa a cooperação e o direito internacional”.