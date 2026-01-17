Jorge Pisco: Acordo UE-Mercosul favorece grandes empresas e pode penalizar pequenos produtores

Em Portugal, as principais vantagens do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul deverão ser captadas sobretudo pelas grandes empresas, deixando de fora os pequenos empresários. A leitura é do presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME), Jorge Pisco, no dia em que foi assinado o acordo que cria a maior zona de comércio livre do mundo.

Em declarações à Renascença, Jorge Pisco considera que o entendimento “foi desenhado para servir os interesses das grandes empresas”, especialmente nos setores do agronegócio, da indústria e dos serviços.

“Este acordo faz com que as vantagens não sejam automaticamente acessíveis às pequenas e médias empresas nem distribuídas de forma equilibrada. Na maioria dos casos, as exportações das micro e pequenas empresas fazem-se através de intermediários, o que reduz significativamente a probabilidade de os eventuais ganhos do acordo chegarem ao pequeno comércio”, afirma.

O presidente da CPPME acrescenta ainda que a redução das tarifas pode acabar por não ter impacto real: “Em muitos casos, essa redução será rapidamente absorvida pela própria cadeia de valor, anulando o efeito positivo esperado”.

Jorge Pisco manifesta também receios quanto às consequências a longo prazo, sobretudo para os pequenos produtores, em particular no setor agrícola.

“Este cenário poderá fragilizar os rendimentos e levar ao abandono da produção, nomeadamente na agricultura e no setor agroalimentar, afetando explorações familiares e pequenos produtores, devido à concorrência de produtos provenientes do Mercosul, produzidos em condições e a uma escala incomparavelmente superiores às existentes em Portugal”, alerta.