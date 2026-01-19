Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Banco Central

Centeno perdeu a corrida. Boris Vujcic é o novo vice-presidente do BCE

19 jan, 2026 - 17:44 • Ana Kotowicz , Sandra Afonso

Além de Centeno, estavam na corrida Mārtiņš Kazāks (Letónia), Madis Müller (Estónia), Olli Rehn (Finlândia), Rimantas Šadžius (Lituânia) e Boris Vujčić (Croácia).

A+ / A-

Mário Centeno está fora da corrida para o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE). O espanhol Luís de Guindos, que cede o lugar em maio, será substituído por Boris Vujcic, atual governador do Banco da Croácia.

Ao fim de duas rondas de votação, na reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, o português terá saído da corrida por falta de apoios suficientes entre os ministros das Finanças dos países do euro.

Além de Centeno, estavam na corrida Mārtiņš Kazāks (Letónia), Madis Müller (Estónia), Olli Rehn (Finlândia), Rimantas Šadžius (Lituânia) e Boris Vujčić (Croácia).

O croata foi escolhido já na terceira ronda de votações, que exigiam uma maioria qualificada: 72% dos Estados-membros ou 16 dos 21 países do euro. Nessa votação final, o grupo teve de escolher entre o representante da Croácia e o da Finlândia.

Antes do encontro, o ministro das Finanças português já tinha assumido que seria “muito difícil” eleger Mário Centeno para a vice-presidência do BCE, uma vez que outros nomes do sul da Europa já tinham ocupado o cargo.

Um desses casos, foi o português Vítor Constâncio, recordou Miranda Sarmento.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 19 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisboa”

“Vale mais ganhar 800 euros aqui do que 2.000 em Lisbo(...)

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João

Metro do Porto promete acabar obras até ao São João