Centeno perdeu a corrida. Boris Vujcic é o novo vice-presidente do BCE

Mário Centeno está fora da corrida para o cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE). O espanhol Luís de Guindos, que cede o lugar em maio, será substituído por Boris Vujcic, atual governador do Banco da Croácia.

Ao fim de duas rondas de votação, na reunião do Eurogrupo desta segunda-feira, o português terá saído da corrida por falta de apoios suficientes entre os ministros das Finanças dos países do euro.

Além de Centeno, estavam na corrida Mārtiņš Kazāks (Letónia), Madis Müller (Estónia), Olli Rehn (Finlândia), Rimantas Šadžius (Lituânia) e Boris Vujčić (Croácia).

O croata foi escolhido já na terceira ronda de votações, que exigiam uma maioria qualificada: 72% dos Estados-membros ou 16 dos 21 países do euro. Nessa votação final, o grupo teve de escolher entre o representante da Croácia e o da Finlândia.

Antes do encontro, o ministro das Finanças português já tinha assumido que seria “muito difícil” eleger Mário Centeno para a vice-presidência do BCE, uma vez que outros nomes do sul da Europa já tinham ocupado o cargo.

Um desses casos, foi o português Vítor Constâncio, recordou Miranda Sarmento.