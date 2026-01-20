Agricultores protestam em Estrasburgo contra reforma "inaceitável" da PAC

Mais de um mês depois de terem juntado cerca de 10 mil agricultores em Bruxelas, o setor está de novo na rua, contra as novas regras propostas para a Polícia Agrícola Comum (PAC). Desta vez o protesto está convocado para a cidade francesa de Estrasburgo.

A marcha terá início às 9h30 (hora de Portugal continental), na Praça de Bordéus, e termina em frente ao Parlamento Europeu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mais uma vez são esperados manifestantes dos vários Estados-membros da União Europeia, incluindo portugueses. A CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal já fez saber que estará presente.

O presidente da confederação, Álvaro Mendonça e Moura, diz à Renascença que o impasse mantém-se e as promessas continuam por concretizar.

"Estamos num impasse porque, até agora, não houve nenhuma evolução concreta, houve promessas, mas o que está ainda em cima da mesa é uma proposta que é muito negativa para o conjunto da agricultura europeia e é especialmente negativa para países como Portugal, com menores disponibilidades orçamentais", explica.