Carruagem separou-se de comboio Intercidades devido a "fratura por fadiga"

Foi uma "fratura por fadiga" que provocou a separação de uma carruagem de um comboio Intercidades do resto da composição, em outubro, na Linha do Sul. A explicação foi dada esta quarta-feira pelo presidente da CP, Pedro Moreira, numa audição na Assembleia da República.
"Verificou-se a fratura de um tirante que faz parte do conjunto de engatagem da carruagem. Essa fratura ocorreu por fadiga, com uma progressão lenta no tempo, numa zona que não é possível inspecionar com a peça montada na carruagem", afirmou Pedro Moreira. O incidente ocorreu "à saída da estação de Grândola", num comboio que fazia a ligação entre Lisboa (estação do Oriente) e Faro, e a separação aconteceu "entre a primeira e a segunda carruagens" do Intercidades.
"Antes da ocorrência, a última intervenção de manutenção foi realizada no dia 11 de outubro, tendo percorrido 2.705 km até o momento do incidente", esclareceu o presidente da Comboios de Portugal, numa audição requerida pelo grupo parlamentar do PSD. "O tirante é desmontado e inspecionado em secção reparadora, com intervalo de um milhão de quilómetros para uma inspeção cuidadosa desse equipamento".
Segundo o presidente da CP, "a última intervenção onde ocorreu a substituição e inspeção desse dispositivo foi em 3 de fevereiro de 2022". Desde aí, "a carruagem tinha percorrido cerca de 887.000 km", tendo um "potencial de vida útil utilizado de cerca de 89%", e a próxima inspeção deste tipo aconteceria "entre 25 de fevereiro deste ano e 30 de maio".
"Face à ocorrência", a CP lançou "imediatamente uma campanha de verificação de todos os equipamentos de tração da frota de 102 carruagens Intercidades que se encontram a serviço", esclareceu Pedro Moreira. "Esta campanha antecipou e reforça a inspeção prevista", garantiu, apontando que levou à substituição de 22 tirantes em carruagens.
"As nossas equipas de engenharia de manutenção e de segurança da circulação estão a estudar todo o processo de manutenção, com o objetivo de implementarem melhorias que evitem a ocorrência deste modo de falha de novo", acrescentou o presidente da empresa pública.
Questionado pelo deputado social-democrata Gonçalo Lage sobre a manutenção, Pedro Moreira frisou que o plano "é cumprido integralmente", e que "nem temos material ou serviço que não tenha a manutenção em dia".
Comissão de Trabalhadores da CP
Já sobre as verbas disponíveis para levar a cabo a manutenção, o presidente da CP apontou que "nem sempre é possível obter todo o orçamento solicitado", mas destacou que isso "pode ter impacto, no máximo, na disponibilidade de material circulante".
"Nunca tem impacto na segurança da circulação porque não é colocado ao serviço se não for possível, por algum motivo, a realização de alguma das intervenções de manutenção", salientou Pedro Moreira. "Se for atingida a tolerância de manutenção ao serviço, essa unidade é imobilizada até que seja possível a realização dessa intervenção de manutenção".
As carruagens do serviço Intercidades incluem um modelo construído em 1968 (e remodeladas entre 1993 e 1966) pela Sorefame, assim como outro construído em 1985 (e renovado entre 2004 e 2005) pela Corail.