Carruagem separou-se de comboio Intercidades devido a "fratura por fadiga"

Foi uma "fratura por fadiga" que provocou a separação de uma carruagem de um comboio Intercidades do resto da composição, em outubro, na Linha do Sul. A explicação foi dada esta quarta-feira pelo presidente da CP, Pedro Moreira, numa audição na Assembleia da República.

"Verificou-se a fratura de um tirante que faz parte do conjunto de engatagem da carruagem. Essa fratura ocorreu por fadiga, com uma progressão lenta no tempo, numa zona que não é possível inspecionar com a peça montada na carruagem", afirmou Pedro Moreira. O incidente ocorreu "à saída da estação de Grândola", num comboio que fazia a ligação entre Lisboa (estação do Oriente) e Faro, e a separação aconteceu "entre a primeira e a segunda carruagens" do Intercidades.

"Antes da ocorrência, a última intervenção de manutenção foi realizada no dia 11 de outubro, tendo percorrido 2.705 km até o momento do incidente", esclareceu o presidente da Comboios de Portugal, numa audição requerida pelo grupo parlamentar do PSD. "O tirante é desmontado e inspecionado em secção reparadora, com intervalo de um milhão de quilómetros para uma inspeção cuidadosa desse equipamento".

Segundo o presidente da CP, "a última intervenção onde ocorreu a substituição e inspeção desse dispositivo foi em 3 de fevereiro de 2022". Desde aí, "a carruagem tinha percorrido cerca de 887.000 km", tendo um "potencial de vida útil utilizado de cerca de 89%", e a próxima inspeção deste tipo aconteceria "entre 25 de fevereiro deste ano e 30 de maio".