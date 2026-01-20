Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Trabalho

Lei Laboral: CGTP discute novas formas de luta após reunião com o Governo

20 jan, 2026 - 19:40 • Sandra Afonso

Reunião de hora e meia em São Bento deixou tudo na mesma. O secretário-geral da CGTP diz que o primeiro-ministro não retira alterações à lei laboral, a central sindical vai reunir o conselho nacional para discutir novas formas de luta.

A+ / A-

Depois de ter sido adiado por duas vezes, decorreu finalmente esta terça-feira à tarde, em São Bento, o encontro entre a CGTP e o Governo, sobre as alterações à Lei Laboral. No entanto, a hora e meia em que decorreu a reunião não terá sido suficiente para as duas partes se aproximarem.

No final da reunião, com o primeiro-ministro e a ministra do Trabalho, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, disse que "não é objetivo do Governo retirar" as alterações à Lei Laboral da discussão.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Esta era a única reinvindicação que a central sindical levava para o encontro, sustentada pela greve geral, várias manifestações e a entrega de 190 mil assinaturas contra o pacote laboral.

De acordo com Tiago Oliveira, o objetivo da audiência era saber se o executivo de Luís Montenegro "recua ou não recua no pacote laboral que apresentou ao país" e "a resposta" que obteve foi a de que "não é o objetivo do Governo retirar o pacote laboral de cima da mesa".

"Isto quer dizer que a luta vai continuar", garante o sindicalista.

"A CGTP vai reunir o seu conselho nacional na próxima quinta-feira" para "começar a discutir a resposta ao ataque que está em curso ao mundo do trabalho", afirmou Tiago Oliveira.

Com ou sem UGT, o secretário-geral da Inter diz que "está tudo em cima da mesa".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 20 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?