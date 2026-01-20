Lei Laboral: CGTP discute novas formas de luta após reunião com o Governo

Depois de ter sido adiado por duas vezes, decorreu finalmente esta terça-feira à tarde, em São Bento, o encontro entre a CGTP e o Governo, sobre as alterações à Lei Laboral. No entanto, a hora e meia em que decorreu a reunião não terá sido suficiente para as duas partes se aproximarem.

No final da reunião, com o primeiro-ministro e a ministra do Trabalho, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, disse que "não é objetivo do Governo retirar" as alterações à Lei Laboral da discussão.

Esta era a única reinvindicação que a central sindical levava para o encontro, sustentada pela greve geral, várias manifestações e a entrega de 190 mil assinaturas contra o pacote laboral.

De acordo com Tiago Oliveira, o objetivo da audiência era saber se o executivo de Luís Montenegro "recua ou não recua no pacote laboral que apresentou ao país" e "a resposta" que obteve foi a de que "não é o objetivo do Governo retirar o pacote laboral de cima da mesa".

"Isto quer dizer que a luta vai continuar", garante o sindicalista.

"A CGTP vai reunir o seu conselho nacional na próxima quinta-feira" para "começar a discutir a resposta ao ataque que está em curso ao mundo do trabalho", afirmou Tiago Oliveira.

Com ou sem UGT, o secretário-geral da Inter diz que "está tudo em cima da mesa".