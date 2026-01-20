​Microsoft apela à redistribuição de benefícios da Inteligência Artificial para evitar "bolha"

O presidente executivo (CEO) da Microsoft, Satya Nadella, afirmou esta terça-feira no Fórum de Económico de Davos que os benefícios da Inteligência Artificial (IA) devem ser distribuídos equitativamente para evitar uma "bolha".

Durante uma conversa com o presidente da Blackrock, Larry Fink, no segundo dia do Fórum Económico Mundial, que decorre na cidade suíça de Davos, Satya Nadella destacou que a IA deve impulsionar o crescimento económico e "não apenas aumentar os gastos", de forma a evitar uma "bolha" de IA.

O executivo mostrou-se convencido de que esta tecnologia mudará a curva de produtividade e terá um impacto positivo no crescimento económico a nível global, desde que deixe de ser "um passatempo e passe a ser um fundamento económico".

Nadella argumentou ainda que a IA deve ser avaliada não pela sofisticação dos modelos, mas pela capacidade de produzir resultados tangíveis , como desenvolvimento mais rápido de medicamentos, melhoria na área da saúde, melhor educação e maior produtividade em todos os setores.

"Se não estiver a melhorar os resultados na área da saúde, na educação, na eficiência do setor público e na competitividade do setor privado, então não faz sentido», afirmou.

Nadella partilhou também com a audiência que utilizou o Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, para preparar a sua intervenção em Davos.