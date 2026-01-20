Número de desempregados nos centros de emprego cai 10,8% em dezembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 10,8% em dezembro, em termos homólogos, mantendo-se praticamente inalterado face a novembro, segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

De acordo com o IEFP, no final de dezembro estavam registados nos serviços de emprego do continente e regiões autónomas 299.423 indivíduos desempregados, número que representa 68,4% de um total de 437.863 pedidos de emprego.

O número é inferior ao verificado no mesmo mês de 2024, numa variação que é explicada pelos inscritos há menos de 12 meses (-28.830), os que procuram um novo emprego (-28.691) e os maiores de 25 anos (-26.326), segundo o IEFP.

Já na comparação em cadeia, isto é, face a novembro, havia em dezembro menos 29 pessoas inscritas nos centros de emprego.