PRR. Oitavo pagamento deve ser aprovado na quinta-feira

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, anunciou esta quinta-feira que o oitavo pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 1,16 mil milhões de euros, deverá ser aprovado na quinta-feira.

Com esta aprovação, a taxa de execução do programa passará dos atuais 52% para 61% do total.

"Estamos com uma taxa de execução de 52% que amanhã [quinta-feira] passará para 61%, pois, em princípio, é aprovado o oitavo pedido de pagamento. Quando é aprovado um pedido de pagamento, a taxa de execução sobe", disse o ministro no parlamento.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, está esta quinta-feira no parlamento no âmbito de uma audição sobre reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a requerimento dos grupos parlamentares do PS e do PSD.

No dia 14 de novembro de 2025, Portugal submeteu à Comissão Europeia o oitavo pedido de pagamento do PRR, que integra a comprovação de 22 marcos e metas, a que se juntaram outros 14, que foram submetidos de forma antecipada.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela Covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.