Site de apostas ilegal Polymarket bloqueado pela Vodafone e NOS

21 jan, 2026 - 14:26 • Diogo Camilo
A Vodafone e a NOS já bloquearam o site de apostas ilegal que incluia mercados sobre as eleições presidenciais portuguesas e outras operadoras como a MEO também já receberam ordem para bloquear o site Polymarket.
“A Vodafone Portugal confirma que, em cumprimento de ordem emitida pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, procedeu ao bloqueio de acesso ao site em causa na sua rede”, indicou fonte oficial da operadora à Renascença. Também a NOS apresenta uma mensagem, confirmando que o site não é seguro e que está bloqueado.
Na segunda-feira, a Renascença avançou que o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) tinha dado ordem para que o site Polymarket fosse bloqueado em Portugal, por ser ilegal, depois de ter notificado o site em questão para "terminar a atividade em Portugal no espaço de 48 horas", anunciando que iria comunicar às operadoras uma ordem para bloquear o Polymarket.
"O site não tem qualquer autorização para disponibilizar apostas em Portugal, sendo que na ordem jurídica nacional não é permitida a exploração de apostas sobre eventos ou acontecimentos políticos, sejam nacionais ou internacionais", indicou o regulador em resposta à Renascença na altura.
Segundo a lei portuguesa, as plataformas de apostas são obrigadas a ter uma licença para operar em Portugal, o que não acontece com o Polymarket, e apenas podem oferecer apostas desportivas, apostas hípicas ou jogos de sorte ou azar, não incluindo eleições nem eventos políticos, como os que a Polymarket oferece.
O mercado de quem será o próximo Presidente da República de Portugal é um dos que movimenta mais dinheiro na plataforma, com mais de 120 milhões de dólares investidos em criptomoedas (cerca de 102 milhões de euros), além de outros mercados com mais de 10 milhões de dólares investidos (cerca de 8,1 milhões de euros).
Nas horas antes de se conhecerem os resultados da primeira volta, foram movimentados mais de 5 milhões de euros nos vários mercados, segundo apurou a Renascença analisando dados da plataforma.
Quanto ao dinheiro investido por portugueses na plataforma, o SRIJ refere à Renascença que apenas "regula e fiscaliza" a atividade de empresas com licença de apostas online em Portugal e que apenas tem o poder de "notificar os operadores para cessarem voluntariamente a atividade em Portugal". Ou seja, não há garantias que, depois do bloqueio do site em Portugal, os apostadores portugueses venham a receber o dinheiro investido.
