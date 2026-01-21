Site de apostas ilegal Polymarket bloqueado pela Vodafone, NOS e MEO

A Vodafone, a NOS e a MEO já bloquearam o site de apostas ilegal que incluia mercados sobre as eleições presidenciais portuguesas e outras operadoras também já receberam ordem para bloquear o site Polymarket.

“A Vodafone Portugal confirma que, em cumprimento de ordem emitida pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, procedeu ao bloqueio de acesso ao site em causa na sua rede”, indicou fonte oficial da operadora à Renascença. Também a NOS apresenta uma mensagem, confirmando que o site não é seguro e que está bloqueado.

Em resposta à Renascença, a MEO também indicou que "em cumprimento de ordem emitida pelo SRIJ, o domínio em causa está bloqueado desde ontem em todos os DNS".

Na segunda-feira, a Renascença avançou que o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) tinha dado ordem para que o site Polymarket fosse bloqueado em Portugal, por ser ilegal, depois de ter notificado o site em questão para "terminar a atividade em Portugal no espaço de 48 horas", anunciando que iria comunicar às operadoras uma ordem para bloquear o Polymarket.

"O site não tem qualquer autorização para disponibilizar apostas em Portugal, sendo que na ordem jurídica nacional não é permitida a exploração de apostas sobre eventos ou acontecimentos políticos, sejam nacionais ou internacionais", indicou o regulador em resposta à Renascença na altura.