Conselho de Ministros

CP autorizada a comprar até 20 comboios de alta velocidade para ser "dominante"

22 jan, 2026 - 16:03 • João Pedro Quesado

Governo oficializou a intenção de subconcessionar a privados os serviços urbanos em várias linhas. Os novos comboios representam um investimento de 584 milhões de euros e têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora.

A CP vai investir 584 milhões em comboios em comboios de alta velocidade. O Conselho de Ministros autorizou, esta quinta-feira, a aquisição de 12 automotoras de alta velocidade, com uma opção de compra de mais oito, num total de 20 composições. Outra novidade sai deste encontro, anunciada pelo ministro da Presidência: o Governo vai avançar com a compra de 8 mil body cams para as forças de segurança.

Os novos comboios representam um investimento de 584 milhões de euros e têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora, transportando um máximo de 500 passageiros por unidade. A primeira automotora deverá chegar 48 meses após a assinatura do contrato.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação refere, no comunicado, que a decisão "prepara a Comboios de Portugal para assumir uma posição dominante na Alta Velocidade". Os serviços ferroviários de alta velocidade são liberalizados, não estando abrangidos pelo serviço público. Mas a rentabilidade destes serviços — como todos os serviços de longo curso — torna-os atrativos para várias operadoras.

Em Portugal, além da CP, a Barraqueiro manifestou interesse em operar nas linhas de alta velocidade planeadas, criando a empresa B-Rail. A Iryo, detida maioritariamente pela operadora pública italiana Trenitalia, já mostrou por duas vezes interesse em chegar a Portugal, enquanto a Renfe não confirmou, em 2023, notícias de um interesse nas linhas portuguesas.

Na Espanha, país com a maior rede de alta velocidade da Europa, há três empresas com serviços deste tipo: a Renfe, com o AVE (até 300 km/h), o Alvia (até 250 km/h em longas distâncias), e o Avant (até 250 km/h em distâncias médias); a SNCF, empresa estatal francesa, opera o TGV inOui de Barcelona e a fronteira francesa (até Paris) e o Ouigo (serviço low cost); e a Iryo começou a operar em 2022.

Na França, além da SNCF com o TGV (com as marcas TGV inOui e Ouigo), há a Lyria (em parceria com os caminhos de ferro suíços), a Eurostar, a Deutsche Bahn (operadora pública alemã), a Renfe, e ainda a Trenitalia France.

O Governo lembrou ainda que autorizou a opção de compra de 36 comboios adicionais previstos no contrato da compra de 117 comboios (55 para o serviço regional e 98 para serviços urbanos), e diz ter acelerado a última entrega deste contrato de 2033 para 2031. As entregas dos novos comboios devem começar em 2029.

Concessão de serviços suburbanos a privados em estudo

O Governo afirma que "está a trabalhar com a CP no estudo de subconcessões de serviços urbanos". Em causa estão quatro eixos: a Linha de Cascais, os serviços entre Sintra e Azambuja, a Linha do Sado e os serviços urbanos no Porto (que se estendem até Braga e Aveiro).

"A empresa já apresentou os primeiros resultados de estudos internos, e o Governo remete a decisão sobre a primeira subconcessão para o 1.º semestre deste ano", diz o Ministério das Infraestruturas, que diz também que o atual contrato de serviço público com a CP vai ser prorrogado até 2034.

[notícia atualizada às 18h07]

