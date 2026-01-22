Ouvir
Conselho de Ministros

CP autorizada a comprar até 20 comboios de alta velocidade para ser "dominante"

22 jan, 2026 - 16:03 • Redação com Lusa

Os novos comboios representam um investimento de 584 milhões de euros e têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora.

(Em atualização)

A CP vai investir 584 milhões em comboios em comboios de alta velocidade. O Conselho de Ministros autorizou, esta quinta-feira, a aquisição de 12 automotoras de alta velocidade, com uma opção de compra de mais oito, num total de 20 composições. Outra novidade sai deste encontro, anunciada pelo ministro da Presidência: o Governo vai avançar com a compra de 8 mil body cams para as forças de segurança.

Os novos comboios representam um investimento de 584 milhões de euros e têm capacidade para circular a uma velocidade de 300 km/hora, transportando um máximo de 500 passageiros por unidade. A primeira automotora deverá chegar 48 meses após a assinatura do contrato.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação refere, no comunicado, que a decisão "prepara a Comboios de Portugal para assumir uma posição dominante na Alta Velocidade". Os serviços ferroviários de alta velocidade são liberalizados, não estando abrangidos pelo serviço público. Mas a rentabilidade destes serviços — como todos os serviços de longo curso — torna-os atrativos para várias operadoras.


Está também previsto acelerar a compra de 153 automotoras (55 regionais e 98 urbanas), antecipando-se a última entrega de 2033 para 2031.

