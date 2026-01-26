Os empresários antevêm colapso do emprego na indústria transformadora este ano. É o que conclui um inquérito do Instituto Nacional de Estatística (INE), citado pelo Diário de Notícias.

A maioria dos cerca de 1500 empresários e gestores de topo da Indústria Transformadora questionados em dezembro admite uma quebra significativa na criação de novos postos de trabalho, apontando mesmo para um aumento dos despedimentos e da não renovação de contratos ao longo dos próximos meses.

De acordo com o INE, o indicador que mede as expectativas quanto à evolução do emprego nos três meses seguintes afundou para o pior registo desde o período da pandemia, em 2020, e para níveis que não eram observados desde 2013, durante o programa de ajustamento económico.

Em dezembro, a média móvel de três meses deste indicador entrou em terreno negativo, refletindo uma deterioração acentuada da confiança no setor.

Apesar de muitos economistas considerarem que a economia portuguesa se encontra próxima do pleno emprego, com a taxa de desemprego estabilizada em torno dos 6%, os novos dados revelam um clima de forte incerteza na indústria, penalizado pela quebra da procura global e por perspetivas menos favoráveis para a produção.

Este pessimismo contrasta com expectativas mais otimistas nos setores dos serviços e do comércio, fortemente ligados ao turismo.

Atualmente, a Indústria Transformadora emprega cerca de 884 mil pessoas, o equivalente a 16% do emprego total em Portugal, o que torna o agravamento das perspetivas no setor particularmente relevante para a evolução do mercado de trabalho em 2026.