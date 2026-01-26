Empresas vão ter uma espécie de Cartão de Cidadão. Saiba tudo sobre a Carteira Digital

E o que é a Carteira Digital da Empresa, exigida por um regulamento da União Europeia, e que Portugal é o primeiro dos 27 a implementar a ferramenta? Explicamos-lhe em seis passos.

A cerimónia de lançamento no Palácio da Bolsa, no Porto, contou com a presença de vários membros do Governo.

A partir desta segunda-feira, os empresários portugueses passam a contar com a Carteira Digital da Empresa, uma espécie de "cartão de cidadão" para as organizações, que estará disponível através de uma extensão da aplicação gov.pt.

Para que serve a Carteira Digital da Empresa?

A Carteira Digital da Empresa terá disponíveis, numa primeira fase, o Cartão da Empresa, o Documento de Situação Contributiva da Segurança Social, o Documento de Situação Tributária da Autoridade Tributária e o Registo Central do Beneficiário Efetivo (RCBE).

A aplicação permite identificar a empresa, comprovar a sua situação legal, fiscal e contributiva. É possível também partilhar documentos e, segundo a Agência para a Modernização do Estado (ARTE), "reduzir a necessidade de recorrer a múltiplos portais, documentos em papel ou processos repetitivos".

Assim, poderá ser utilizada para abrir contas bancárias, levantar encomendas, participar em concursos públicos, cumprir obrigações legais e fiscais, e responder a auditorias ou inspeções.

A informação disponibilizada na Carteira "provém de fontes oficiais da Administração Pública e tem o mesmo valor que a informação obtida através dos canais tradicionais", logo, à semelhança do Cartão de Cidadão digital, terá valor oficial.

Quanto custa utilizar a Carteira Digital da Empresa?

O acesso à Carteira Digital será gratuito e a disponibilização do Cartão da Empresa, do Documento de Situação Contributiva, do Documento de Situação Tributária e do RCBE não terá qualquer custo.

Porém, existirão custos nos documentos que já hoje são pagos, como a Certidão Permanente.

A agência ressalvou também que "com alargamento das funcionalidades está a ser estudado o modelo de financiamento", logo, existe a hipótese de vir a ter funções pagas.

Quem pode aceder à Carteira Digital?

Podem aceder à Carteira Digital da Empresa os representantes legais da empresa e as pessoas que tenham poderes de representação devidamente registados nas bases de dados oficiais. O acesso é efetuado através da aplicação gov.pt, utilizando a Chave Móvel Digital.

Em termos de segurança, a ARTE garante que a Carteira "assenta em infraestruturas seguras do Estado, com autenticação forte, encriptação de dados, controlo de acessos e monitorização contínua".

A agência ressalva ainda que a aplicação "cumpre integralmente o RGPD e integra várias camadas de proteção para garantir a confidencialidade, integridade e segurança da informação empresarial".

Quantas empresas pode um empresário ter na aplicação?

Segundo a ARTE, não há limite, é possível também ter vários estabelecimentos da mesma empresa dentro da aplicação e "estarão devidamente identificados". Será também possível personalizar a nomenclatura na aplicação, "facilitando a distinção entre diferentes entidades ou unidades".

A aplicação gov.pt permitirá também gerir e consultar várias empresas de forma diferenciada. A seleção da empresa ativa será feita através do perfil do utilizador.

Que mais serviços estão previstos serem disponibilizadas na Carteira Digital?

Estão previstos serviços de notificações e alertas, nomeadamente sobre obrigações fiscais, contributivas e outros prazos relevantes.

A assinatura eletrónica está também nos planos de desenvolvimento da Carteira Digital da Empresa e permitirá assinar documentos digitalmente, de forma legal, no contexto da representação empresarial.

É mais um passo no combate à burocracia?

É essa a intenção. Durante a apresentação da Carteira Digital da Empresa — que contou com a presença do primeiro-ministro, acompanhado dos responsáveis pela pasta da Reforma do Estado, Justiça e Coesão — Luís Montenegro apresentou a medida como mais um passo no "combate ao excesso de burocracia e de regulamentação". Problemas que, sublinhou Montenegro num discurso perante uma plateia com centenas de pessoas, "tem sido uma das causas para a perda de competitividade económica da Europa".

Também o ministro da Economia e da Coesão, Manuel Castro Almeida, apresentou a medida como um dos exemplos práticos do desígnio do executivo em "reformar o Estado para que ele possa melhor servir as empresas e as pessoas". Os vários departamentos do Estado "estão imbuídos do propósito de colocarem as empresas no centro da principal prioridade deste Governo, o crescimento económico", remata.

Por sua vez, o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, disse que a desburocratização trazida pela nova Carteira Digital da Empresa é o "inverter de mentalidade" que "coloca o cidadão e as empresas no centro da ação do Estado".