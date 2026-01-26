Preços dos combustíveis sobem esta segunda-feira

O início da semana traz novos aumentos nos preços dos combustíveis, com maior impacto no gasóleo.

A gasolina simples 95 deverá ficar cerca de meio cêntimo mais cara por litro, enquanto o gasóleo simples — o mais consumido em Portugal — deverá registar um acréscimo de aproximadamente um cêntimo e meio.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os valores agora previstos já têm em conta os descontos praticados pelas gasolineiras e a atualização das medidas fiscais temporárias adotadas pelo Governo para aliviar o peso da subida dos combustíveis.

Ainda assim, o preço final pago pelos consumidores pode variar de posto para posto, dependendo da marca, da localização e da estratégia comercial de cada operador.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada sexta-feira o preço médio do litro de gasóleo era de 1,558 euros, enquanto o da gasolina simples 95 se situava nos 1,662 euros.