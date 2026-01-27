Ouro, prata e platina batem novos recordes

O preço do ouro atingiu esta segunda-feira um novo recorde acima dos 5.100 dólares por onça, o equivalente a 28,3 gramas.



A prata e a platina também alcançam máximos históricos, numa altura em que os investidores procuram a segurança dos metais preciosos em tempo de tensões políticas internacionais.

O ouro atingiu o valor recorde de 5.110,50 dólares, cerca de 4,3 mil euros, para depois descer para os 5.077,22 dólares por onça.

Os futuros do ouro nos Estados Unidos, com entrega em fevereiro, encerraram a sessão em alta de 2,1%, nos 5.082,50 dólares por onça.

“Os preços do ouro continuam a ser sustentados por um elevado nível de incerteza geopolítica e económica. Os bancos centrais mantêm-se compradores fortes, à medida que diversificam as reservas cambiais e reduzem a dependência do dólar norte-americano”, afirmou Ryan McIntyre, presidente da Sprott Inc, citado pela agência Reuters.

“Além disso, os fluxos de investimento para fundos cotados em bolsa (ETF) lastreados fisicamente em ouro foram retomados, com as posições a registarem um aumento de cerca de 20% em termos homólogos”, acrescentou.

Além do ouro, a prata também atingiu um novo máximo histórico de 117,69 dólares por onça. A platina atingiu os 2,918.80 dólares por onça.