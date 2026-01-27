Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 27 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

​Mercados

Ouro, prata e platina batem novos recordes

27 jan, 2026 - 00:01 • Ricardo Vieira, com Reuters

O preço do ouro continua a ser sustentados por um elevado nível de incerteza geopolítica e económica, explicam os analistas de mercado.

A+ / A-

O preço do ouro atingiu esta segunda-feira um novo recorde acima dos 5.100 dólares por onça, o equivalente a 28,3 gramas.

A prata e a platina também alcançam máximos históricos, numa altura em que os investidores procuram a segurança dos metais preciosos em tempo de tensões políticas internacionais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ouro atingiu o valor recorde de 5.110,50 dólares, cerca de 4,3 mil euros, para depois descer para os 5.077,22 dólares por onça.

Os futuros do ouro nos Estados Unidos, com entrega em fevereiro, encerraram a sessão em alta de 2,1%, nos 5.082,50 dólares por onça.

“Os preços do ouro continuam a ser sustentados por um elevado nível de incerteza geopolítica e económica. Os bancos centrais mantêm-se compradores fortes, à medida que diversificam as reservas cambiais e reduzem a dependência do dólar norte-americano”, afirmou Ryan McIntyre, presidente da Sprott Inc, citado pela agência Reuters.

“Além disso, os fluxos de investimento para fundos cotados em bolsa (ETF) lastreados fisicamente em ouro foram retomados, com as posições a registarem um aumento de cerca de 20% em termos homólogos”, acrescentou.

Além do ouro, a prata também atingiu um novo máximo histórico de 117,69 dólares por onça. A platina atingiu os 2,918.80 dólares por onça.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 2h
  • 27 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?