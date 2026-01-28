Ouvir
Depressão Kristin

CP suspende venda de bilhetes de Alfa Pendular e Intercidades para quinta-feira

28 jan, 2026 - 18:47 • João Pedro Quesado

Serviços de longo curso na Linha do Norte, Linha da Beira Alta e Linha da Beira Baixa estão parados desde manhã.

A CP suspendeu a venda de bilhetes para comboios Alfa Pendular e Intercidades no resto desta quarta-feira e toda a quinta-feira em três linhas. Os serviços de longo curso são os mais afetados pelo mau tempo provocado pela depressão Kristin em Portugal continental.

Segundo a informação mais recente da CP – Comboios de Portugal, às 18h20, estava suspensa a venda de bilhetes para "os comboios Alfa Pendular e Intercidades" na Linha do Norte, e para os comboios Intercidades na Linha da Beira Alta e Linha da Beira Baixa.

À mesma hora, estavam suspensos os comboios de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades) na Linha do Norte, a principal linha da rede ferroviária portuguesa, e espinha dorsal do sistema de transportes por comboio no país.

Também estavam suspensos os comboios Intercidades na Linha da Beira Alta, e todos os serviços (Intercidades e regionais) na Linha da Beira Baixa e na Linha do Oeste.

Face aos cortes iniciais, foi retomada toda a circulação na Linha do Douro, Linha do Sul, Linha de Évora e Ramal de Tomar, assim como os comboios urbanos entre Sintra e Alverca (que circulam na Linha de Sintra, Linha de Cintura e Linha do Norte).

Na Linha do Norte, foi retomado o serviço regional entre Coimbra B e Aveiro. Na Linha da Beira Alta, circulam apenas os serviços regionais (os Intercidades não).

