CP suspende venda de bilhetes de Alfa Pendular e Intercidades para quinta-feira

A CP suspendeu a venda de bilhetes para comboios Alfa Pendular e Intercidades no resto desta quarta-feira e toda a quinta-feira em três linhas. Os serviços de longo curso são os mais afetados pelo mau tempo provocado pela depressão Kristin em Portugal continental.

Segundo a informação mais recente da CP – Comboios de Portugal, às 18h20, estava suspensa a venda de bilhetes para "os comboios Alfa Pendular e Intercidades" na Linha do Norte, e para os comboios Intercidades na Linha da Beira Alta e Linha da Beira Baixa.

À mesma hora, estavam suspensos os comboios de longo curso (Alfa Pendular e Intercidades) na Linha do Norte, a principal linha da rede ferroviária portuguesa, e espinha dorsal do sistema de transportes por comboio no país.

Também estavam suspensos os comboios Intercidades na Linha da Beira Alta, e todos os serviços (Intercidades e regionais) na Linha da Beira Baixa e na Linha do Oeste.