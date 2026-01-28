Ouvir
Matosinhos, Porto e Gaia vão gerir as frentes ribeirinhas, concessões e marinas

28 jan, 2026 - 03:23 • Lusa

O ministro das Infraestruturas e Habitação fala numa mudança de paradigma".

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, anunciou esta terça-feira que os municípios de Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia vão assumir a gestão das frentes ribeirinhas, concessões e marinas.

"Reunimos os três municípios - Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Porto - com a minha equipa e a administração portuária do Porto de Leixões e ficou definida a passagem integral de todos os equipamentos e espaços públicos que não são do uso exclusivo do porto. Ou seja, tudo aquilo que são as frentes ribeirinhas, as concessões e as marinas passarão para a gestão destes municípios", afirmou o governante.

Na apresentação do Plano Estratégico do Porto de Leixões 2025 - 2035 em Matosinhos, no distrito do Porto, o ministro referiu que isto era algo "desejado há muito tempo" pelos municípios.

"Portanto, estamos a falar da [zona da] ribeira à foz no Porto, estamos a falar da mesma coisa do lado de Gaia e, portanto, isto é uma mudança de paradigma", apontou.

Miguel Pinto Luz adiantou que o Governo vai dotar as câmaras municipais de todos os meios necessários e suficientes para poderem fazer aquela gestão, sem avançar, contudo, valores.

O ministro afirmou querer fechar este processo até ao final do mês de fevereiro.

"Vou já pôr pressão na administração do Porto de Leixões para, até ao final do mês de fevereiro, estarmos aqui novamente para fechar esse processo e para que, de uma vez por todas, estes três municípios - Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Porto - possam fazer a gestão daquilo que no fundo, em alguns espaços, já fazem quotidianamente. Noutros não fazem e passarão a fazer", reforçou.

Segundo o governante, este é um passo importante que o Estado tem que se habituar a dar sem qualquer tipo de complexos.

