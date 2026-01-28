Ouvir
Reino Unido

Pressão sobre a Google: sites devem poder excluir o seu conteúdo de resumos de IA

28 jan, 2026 - 16:38 • Reuters

O Reino Unido afirmou querer que a Google altere os seus serviços de pesquisa para dar mais escolha a empresas e consumidores, incluindo permitir que editores possam “optar por excluir” os seus conteúdos da utilização nos AI Overviews (resumos de IA) ou do treino de modelos de IA autónomos.

As propostas surgem depois de a Autoridade da Concorrência e dos Mercados (CMA, na sigla em inglês) ter designado a Google, em outubro, com “estatuto de mercado estratégico”, o que confere à entidade reguladora poderes para adotar medidas destinadas a aumentar a concorrência no setor.

A Google, responsável por mais de 90% das pesquisas realizadas no Reino Unido, utiliza conteúdos recolhidos pelo seu motor de pesquisa para construir os seus AI Overviews e o modo de IA, bem como produtos autónomos como o assistente de IA Gemini.

Os sites noticiosos e outros editores registaram quedas acentuadas nas taxas de cliques, à medida que os utilizadores passaram a confiar em resumos gerados com o apoio de inteligência artificial.


A CMA pretende reequilibrar a situação, permitindo que os editores possam excluir-se das funcionalidades de IA da Google sem que isso afete a sua posição nas pesquisas gerais. Propõe ainda alterações para garantir que a ordenação dos resultados de pesquisa seja justa e transparente e para facilitar a escolha de motores de busca alternativos.

A pesquisa está a mudar

A diretora-executiva da CMA, Sarah Cardell, afirmou que as “ações direcionadas e proporcionais” dariam às empresas e aos consumidores do Reino Unido mais escolha e controlo.

“Proporcionariam também um acordo mais justo para os editores de conteúdos, em particular as organizações noticiosas, no que diz respeito à forma como os seus conteúdos são utilizados nos AI Overviews da Google”, disse.

A Google, por seu lado, afirmou que as pessoas estão a mudar a forma como pesquisam e que os seus resumos de IA estão a ajudá-las a descobrir novos conteúdos.

A empresa disse disponibilizar aos editores um conjunto de controlos e que está a “explorar atualizações” para permitir que os sites optem por excluir-se das funcionalidades de IA generativa na pesquisa.

“Quaisquer novos controlos precisam de evitar comprometer a pesquisa de uma forma que conduza a uma experiência fragmentada ou confusa para as pessoas”, afirmou Ron Eden, responsável principal pela gestão de produto na Google.

“Estamos otimistas de que podemos encontrar um caminho a seguir que ofereça ainda mais escolha aos proprietários de sites e editores, assegurando ao mesmo tempo que as pessoas continuam a ter a experiência de pesquisa mais útil e inovadora possível.”

A consulta pública sobre as propostas termina a 25 de fevereiro.

