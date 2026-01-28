Pressão sobre a Google: sites devem poder excluir o seu conteúdo de resumos de IA

Os sites noticiosos e outros editores registaram quedas acentuadas nas taxas de cliques, à medida que os utilizadores passaram a confiar em resumos gerados com o apoio de inteligência artificial.

A Google, responsável por mais de 90% das pesquisas realizadas no Reino Unido, utiliza conteúdos recolhidos pelo seu motor de pesquisa para construir os seus AI Overviews e o modo de IA, bem como produtos autónomos como o assistente de IA Gemini.

As propostas surgem depois de a Autoridade da Concorrência e dos Mercados (CMA, na sigla em inglês) ter designado a Google, em outubro, com “estatuto de mercado estratégico”, o que confere à entidade reguladora poderes para adotar medidas destinadas a aumentar a concorrência no setor.

O Reino Unido afirmou querer que a Google altere os seus serviços de pesquisa para dar mais escolha a empresas e consumidores, incluindo permitir que editores possam “optar por excluir” os seus conteúdos da utilização nos AI Overviews (resumos de IA) ou do treino de modelos de IA autónomos.

A CMA pretende reequilibrar a situação, permitindo que os editores possam excluir-se das funcionalidades de IA da Google sem que isso afete a sua posição nas pesquisas gerais. Propõe ainda alterações para garantir que a ordenação dos resultados de pesquisa seja justa e transparente e para facilitar a escolha de motores de busca alternativos.

A pesquisa está a mudar

A diretora-executiva da CMA, Sarah Cardell, afirmou que as “ações direcionadas e proporcionais” dariam às empresas e aos consumidores do Reino Unido mais escolha e controlo.

“Proporcionariam também um acordo mais justo para os editores de conteúdos, em particular as organizações noticiosas, no que diz respeito à forma como os seus conteúdos são utilizados nos AI Overviews da Google”, disse.

A Google, por seu lado, afirmou que as pessoas estão a mudar a forma como pesquisam e que os seus resumos de IA estão a ajudá-las a descobrir novos conteúdos.

A empresa disse disponibilizar aos editores um conjunto de controlos e que está a “explorar atualizações” para permitir que os sites optem por excluir-se das funcionalidades de IA generativa na pesquisa.

“Quaisquer novos controlos precisam de evitar comprometer a pesquisa de uma forma que conduza a uma experiência fragmentada ou confusa para as pessoas”, afirmou Ron Eden, responsável principal pela gestão de produto na Google.

“Estamos otimistas de que podemos encontrar um caminho a seguir que ofereça ainda mais escolha aos proprietários de sites e editores, assegurando ao mesmo tempo que as pessoas continuam a ter a experiência de pesquisa mais útil e inovadora possível.”

A consulta pública sobre as propostas termina a 25 de fevereiro.