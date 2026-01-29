CIP vê no acordo UE–Índia oportunidades para as empresas portuguesas num grande mercado

29 jan, 2026 - 12:20 • Olímpia Mairos
O acordo comercial entre a União Europeia e a Índia representa uma oportunidade relevante para as empresas portuguesas reforçarem a sua presença num dos mercados com maior crescimento a nível mundial. A avaliação é da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, que considera o entendimento um passo decisivo para diversificar mercados de exportação e reduzir dependências excessivas de parceiros tradicionais.
“Este acordo cria oportunidades que as empresas portuguesas têm condições para aproveitar, diversificando as suas relações comerciais”, afirma o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, citado em comunicado, sublinhando o potencial de integração das empresas nacionais nas cadeias globais de valor.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Segundo dados da confederação empresarial, a evolução das trocas comerciais entre Portugal e a Índia tem sido positiva na última década, mas permanece aquém do seu potencial. Atualmente, a Índia representa cerca de 1% das importações portuguesas e apenas 0,23% das exportações.
Para Rafael Alves Rocha, o acordo “deverá contribuir para uma maior integração das empresas portuguesas nas cadeias globais de valor, criando oportunidades adicionais de investimento, parcerias empresariais e reforço das ligações logísticas entre a União Europeia e a Índia”.
Apesar do anúncio político da conclusão das negociações, o responsável alerta que a entrada em vigor do acordo depende ainda da adoção formal pelo Conselho e da aprovação pelo Parlamento Europeu. “A CIP apela a que haja responsabilidade política das instituições desta vez, não adiando a entrada em vigor deste acordo como sucedeu recentemente com o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul”, refere.
Pacto concluído após mais de 20 anos de negociaçõe(...)
Num contexto internacional marcado por tensões geopolíticas e sinais de retração no comércio global, o diretor-geral da CIP valoriza o sinal político deixado por Bruxelas. “A União Europeia demonstra que continua comprometida com uma agenda de abertura, cooperação e parcerias estratégicas”, afirma, acrescentando que “a UE e a Índia estão a mostrar como o comércio pode ser uma base sólida para alianças renovadas e parcerias económicas mais estreitas”.
As instituições europeias apontam para um aumento significativo das exportações da UE para a Índia com a entrada em vigor do acordo, podendo estas duplicar até 2032, à medida que os direitos aduaneiros forem progressivamente reduzidos ou eliminados. Estima-se que cerca de 96% dos bens exportados para a Índia beneficiem de reduções tarifárias, o que poderá traduzir-se numa poupança anual de cerca de quatro mil milhões de euros em direitos aduaneiros.
Concluído após quase duas décadas de negociações, o acordo de livre comércio cria uma nova zona económica com cerca de dois mil milhões de consumidores e abre o acesso a um mercado de 1,4 mil milhões de habitantes, historicamente marcado por tarifas elevadas e barreiras não tarifárias.
A CIP antecipa benefícios particulares para setores como a indústria automóvel, componentes e maquinaria, que enfrentavam direitos aduaneiros especialmente elevados no mercado indiano. As áreas da tecnologia e dos serviços — incluindo serviços digitais, profissionais e financeiros — deverão também beneficiar da maior liberalização, assim como o setor agroalimentar, com produtos como o vinho e o azeite.
Para a confederação empresarial, é essencial que o acordo seja acompanhado por um quadro regulatório previsível. “A União Europeia não deverá limitar-se à eliminação dos direitos aduaneiros, mas também abordar outros obstáculos fronteiriços e barreiras internas aos bens e serviços, incentivando o investimento e reforçando a cooperação regulamentar”, conclui Rafael Alves Rocha.